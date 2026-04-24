Tottenham Hotspur semakin terpuruk setelah penampilan buruk Brobbey dan Roefs

Tottenham Hotspur semakin terpuruk pada Jumat malam, meskipun klub tersebut tidak bertanding. Pesaing mereka, Nottingham Forest, berhasil mencetak kemenangan telak saat bertandang ke markas Sunderland: 0-5.

Sejak awal pertandingan, tim tamu sudah unggul. Trai Hume bermaksud menghalau umpan silang dari sisi lapangan, tetapi tanpa sengaja memasukkan bola ke gawangnya sendiri.

Setelah skor 0-1, pertandingan berjalan dengan cepat. Sepuluh menit kemudian, Chris Wood menggandakan skor. Ia kembali bermain pada Jumat malam setelah pulih dari cedera dan mencetak gol pertamanya sejak Agustus.

Tiga menit kemudian, Morgan Gibbs-White melepaskan tendangan voli keras ke sudut jauh, sehingga Nottingham Forest unggul 0-3 dalam waktu 34 menit.

Itu belum berakhir. Tiga menit kemudian, bola jatuh di kaki Igor Jesus dari kerumunan pemain. Ia melepaskan tembakan keras dan mencetak gol keempat.

Di babak kedua, Sunderland tampil sedikit lebih baik. Sebuah gol dianulir karena Nordin Mukiele melakukan pelanggaran terhadap kiper Matz Sels. Di menit-menit akhir, Nottingham Forest mendapat ruang lebih luas, sehingga Elliott Anderson bisa mencetak gol: 0-5.

Berkat kemenangan ini, Nottingham kini mengumpulkan 39 poin dari 34 pertandingan. Tottenham memiliki 31 poin dari 33 pertandingan. Dengan kemenangan Nottingham, tugas Spurs kini semakin sulit. Namun, West Ham United masih bisa disalip. Klub tersebut telah mengumpulkan 33 poin dari 33 pertandingan.



