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Tottenham Hotspur mengalahkan Sunderland pada Minggu. Setelah Thomas Meunier mendapat kartu merah pada awal laga, tim London itu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan menang 2-0 berkat dua gol James Maddison. Spurs kini di posisi kedelapan setelah awal musim yang buruk, sedangkan Sunderland di posisi ke-18.

Sunderland tidak dapat memainkan Brian Brobbey. Pemain tim nasional Belanda itu masih dalam pemulihan dari robekan kecil di pahanya. Robin Roefs tetap tampil, begitu pula duet bek tengah Micky van de Ven dan Jan Paul van Hecke di kubu Tottenham.

Laga dimulai dengan buruk bagi Sunderland. Pada menit kesepuluh, Meunier menancapkan pul sepatunya ke pergelangan kaki Omar Marmoush. Wasit Peter Bankes awalnya memberi pemain Belgia itu kartu kuning, tetapi berubah pikiran setelah dipanggil untuk meninjau layar VAR: kartu merah langsung.

Dengan keunggulan satu pemain, Tottenham menjadi tim yang dominan. Namun, keunggulan itu tidak langsung membuahkan hasil. Tembakan Marmoush dan Van Hecke belum cukup meyakinkan untuk menyulitkan Roefs.

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Gol pembuka akhirnya tercipta setelah serangan lancar berikutnya dari tim tamu. Marmoush mengoper kepada Andrew Robertson yang bergerak maju, lalu umpan silang mendatarnya di tiang dekat disambar Maddison: 0-1.

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Meski kalah jumlah pemain, Sunderland tampil kuat menjelang jeda dan berpeluang menyamakan kedudukan melalui Trai Hume serta Jules Ahoka. Tembakan Hume melambung, sementara upaya Ahoka digagalkan Antonín Kinský.

Sunderland juga berusaha bangkit setelah jeda. Namun, Tottenham semakin menguasai pertandingan dan hanya memberi sedikit peluang. Sandro Tonali pun gagal menggandakan keunggulan setelah tembakannya dihentikan oleh penyelamatan apik Roefs.

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Gol penentu akhirnya datang sekitar 20 menit sebelum laga usai, dan Maddison kembali berperan penting. Pemain Inggris itu melepaskan tendangan sudut yang sangat tajam dan melihat bola melengkung indah langsung masuk setelah mengenai sisi dalam tiang gawang.

Tottenham telah memenangkan lima dari enam laga terakhirnya di Liga Primer, hasil yang membawa mereka ke posisi kedelapan. Sunderland, yang berada di posisi ke-18, menghadapi situasi mengkhawatirkan. Manchester United hanya terpaut satu poin di bawah mereka, sedangkan Crystal Palace dua poin.