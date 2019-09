Hotspur resmi meluncurkan kostum ketiga mereka untuk musim 2019/20 pada Selasa (3/9).

Kostum ketiga Spurs kali ini didominasi warna biru muda dengan sentuhan biru tua pada sejumlah bagian. Biru muda diketahui menjadi warna yang tidak terpisahkan dari warisan klub sejak 1885.

Sebelumnya, Spurs juga sempat merilis kostum "badut" yang merupakan peringatan 125 tahun klub berdiri pada 2007 silam dengan paduan biru muda dan putih.

Grafis yang samar terlihat pada jersey terinsipirasi dari bagian luar stadion baru Tottenham yang digabungkan dengan julukan terkenal klub, "The Spurs"

Adapun dominasi biru muda juga akan menghiasi celana dan kaos kaki kostum ketiga Spurs ini.

🇧🇷 🇦🇷 @LucasMoura7 and @JuanMFoyth at the Tottenham Experience in our new @nikefootball third kit. 👌#MadeOfTottenham ⚪️ #COYS pic.twitter.com/1Z9CXK84De