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Tottenham Hotspur v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Tottenham harap-harap cemas soal kebugaran James Maddison jelang duel besar melawan Chelsea

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Gelandang Tottenham Hotspur James Maddison sangat diragukan tampil dalam laga tandang krusial Premier League melawan Chelsea pada Sabtu, meski baru saja mencetak gol dalam penampilan kembalinya yang sensasional saat menghadapi Coventry City. Manajer Roberto De Zerbi mengakui enggan mengambil risiko dengan pemain berusia 29 tahun itu di tengah panjangnya daftar pemain cedera.

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Maddison diragukan tampil saat bertandang ke Chelsea

Maddison melewatkan sesi latihan penting pekan ini setelah baru-baru ini kembali bermain dalam pertandingan kompetitif. Pemain berusia 29 tahun itu menandai penampilan pertamanya sebagai starter dalam 536 hari dengan mencetak gol pembuka dalam kemenangan kandang 3-1 atas Coventry City pada Senin yang memberi harapan. Hasil impresif ini akhirnya memastikan kemenangan pertama Tottenham di liga musim ini.

Namun, pengatur serangan asal Inggris itu tidak mengikuti latihan tim selama tiga hari setelah pertandingan. De Zerbi kini harus memutuskan apakah akan mengambil risiko dengan memainkan gelandang andalannya di Stamford Bridge.

De Zerbi waspadai risiko cedera

De Zerbi bisa dimaklumi berhati-hati untuk tidak terburu-buru memainkan kembali Maddison dalam pertandingan Premier League yang intens. Pelatih Tottenham itu menyoroti beban fisik yang kian berat bagi para pemain di liga tersebut.

"Dalam tiga hari pertama, Maddison tidak berlatih bersama kami," kata De Zerbi dalam konferensi pers pada Jumat. "Saya tidak tahu apakah dia siap untuk besok. Saya tidak ingin mengambil risiko karena jika Anda mencermati periode sepakbola ini, Anda bisa melihat banyak cedera, bukan hanya di Tottenham."

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Tottenham mendapat tambahan kekuatan berkat kembalinya sejumlah pemain

Meski ada kekhawatiran mengenai Maddison, Tottenham mendapat tambahan kekuatan pada saat yang tepat karena beberapa pemain kembali tersedia. Pedro Porro, Andy Robertson, dan Omar Marmoush semuanya siap dipilih. De Zerbi menjelaskan fleksibilitas taktiknya menjelang laga penting tersebut.

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"Kami juga bisa bermain dengan Mathys Tel, ​dengan Omar Marmoush di tengah, dengan (Conor) Gallagher," tambahnya. "Kami punya lebih banyak opsi mengingat Pedro Porro bisa bermain. Kami ​beruntung karena di ⁠posisi yang sama kami punya banyak opsi. Kami harus menemukan yang terbaik untuknya dan yang terbaik untuk kami."

Tottenham dibayangi rekor tandang yang buruk

Tottenham masih harus menghadapi absennya sejumlah pemain menjelang akhir pekan. Pemain sayap Savio, gelandang Lucas Bergvall, dan bek kiri Destiny Udogie masih menepi, sementara keterlibatan Dejan Kulusevski belum pasti setelah ia baru-baru ini kembali dari masa absen selama 526 hari.

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Klasemen Premier League saat ini menunjukkan pentingnya pertandingan pada Sabtu. Tottenham yang berada di peringkat ke-16 bertandang menghadapi Chelsea di posisi keempat, yang mengincar kemenangan ketujuh berturut-turut di liga atas rival sekota mereka.

Catatan pertemuan di London barat sangat tidak berpihak kepada skuad De Zerbi. Tottenham hanya menang sekali dalam 41 kunjungan terakhir mereka ke Stamford Bridge di semua kompetisi, sehingga skuad tersebut menghadapi tantangan besar.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo