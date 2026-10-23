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Gelandang Tottenham Hotspur James Maddison sangat diragukan tampil dalam laga tandang krusial Premier League melawan Chelsea pada Sabtu, meski baru saja mencetak gol dalam penampilan kembalinya yang sensasional saat menghadapi Coventry City. Manajer Roberto De Zerbi mengakui enggan mengambil risiko dengan pemain berusia 29 tahun itu di tengah panjangnya daftar pemain cedera.

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Maddison diragukan tampil saat bertandang ke Chelsea

Maddison melewatkan sesi latihan penting pekan ini setelah baru-baru ini kembali bermain dalam pertandingan kompetitif. Pemain berusia 29 tahun itu menandai penampilan pertamanya sebagai starter dalam 536 hari dengan mencetak gol pembuka dalam kemenangan kandang 3-1 atas Coventry City pada Senin yang memberi harapan. Hasil impresif ini akhirnya memastikan kemenangan pertama Tottenham di liga musim ini.

Namun, pengatur serangan asal Inggris itu tidak mengikuti latihan tim selama tiga hari setelah pertandingan. De Zerbi kini harus memutuskan apakah akan mengambil risiko dengan memainkan gelandang andalannya di Stamford Bridge.

De Zerbi waspadai risiko cedera

De Zerbi bisa dimaklumi berhati-hati untuk tidak terburu-buru memainkan kembali Maddison dalam pertandingan Premier League yang intens. Pelatih Tottenham itu menyoroti beban fisik yang kian berat bagi para pemain di liga tersebut.

"Dalam tiga hari pertama, Maddison tidak berlatih bersama kami," kata De Zerbi dalam konferensi pers pada Jumat. "Saya tidak tahu apakah dia siap untuk besok. Saya tidak ingin mengambil risiko karena jika Anda mencermati periode sepakbola ini, Anda bisa melihat banyak cedera, bukan hanya di Tottenham."

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Tottenham mendapat tambahan kekuatan berkat kembalinya sejumlah pemain

Meski ada kekhawatiran mengenai Maddison, Tottenham mendapat tambahan kekuatan pada saat yang tepat karena beberapa pemain kembali tersedia. Pedro Porro, Andy Robertson, dan Omar Marmoush semuanya siap dipilih. De Zerbi menjelaskan fleksibilitas taktiknya menjelang laga penting tersebut.

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"Kami juga bisa bermain dengan Mathys Tel, ​dengan Omar Marmoush di tengah, dengan (Conor) Gallagher," tambahnya. "Kami punya lebih banyak opsi mengingat Pedro Porro bisa bermain. Kami ​beruntung karena di ⁠posisi yang sama kami punya banyak opsi. Kami harus menemukan yang terbaik untuknya dan yang terbaik untuk kami."

Tottenham dibayangi rekor tandang yang buruk

Tottenham masih harus menghadapi absennya sejumlah pemain menjelang akhir pekan. Pemain sayap Savio, gelandang Lucas Bergvall, dan bek kiri Destiny Udogie masih menepi, sementara keterlibatan Dejan Kulusevski belum pasti setelah ia baru-baru ini kembali dari masa absen selama 526 hari.

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Klasemen Premier League saat ini menunjukkan pentingnya pertandingan pada Sabtu. Tottenham yang berada di peringkat ke-16 bertandang menghadapi Chelsea di posisi keempat, yang mengincar kemenangan ketujuh berturut-turut di liga atas rival sekota mereka.

Catatan pertemuan di London barat sangat tidak berpihak kepada skuad De Zerbi. Tottenham hanya menang sekali dalam 41 kunjungan terakhir mereka ke Stamford Bridge di semua kompetisi, sehingga skuad tersebut menghadapi tantangan besar.