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Nama penyerang Inggris milik Al-Ahli Saudi, Ivan Toney, kembali masuk bursa kandidat untuk kembali ke Liga Primer Inggris setelah Tottenham Hotspur menunjukkan minat merekrutnya demi memperkuat lini depan, mengingat tim tersebut membutuhkan penyerang baru yang mampu membuat perbedaan. Namun, transfer ini tampak rumit karena adanya persaingan untuk mendapatkan sang pemain serta biaya finansial yang menyertai perekrutannya.

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Penyerang berpengalaman itu menjadi pilar utama di skuad Al-Ahli sejak tiba pada musim panas 2024. Ia membawa tim meraih 3 gelar, yakni Piala Super domestik (1) dan Liga Champions Asia Elite (2).

Jurnalis Paul Brown, dalam pernyataannya kepada program "Fi Al-Marma", mengatakan bahwa Tottenham memang ingin merekrut Toney, tetapi menghadapi persaingan ketat dari klub-klub lain yang juga mengincar jasanya. Hal ini membuat masa depan sang pemain belum dapat dipastikan hingga saat ini.

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Brown menambahkan bahwa kepindahan penyerang Inggris itu dengan status pinjaman masih menjadi kemungkinan. Namun, hal tersebut bergantung pada sikap Al-Ahli dan kesediaan klub untuk melepas sang pemain sementara waktu, sebab keinginan Tottenham saja mungkin tidak cukup untuk merampungkan transfer ini.

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Toney memiliki catatan gol yang mengesankan sejak bergabung dengan Al-Ahli dari Brentford pada musim panas 2024. Ia berhasil memberikan kontribusi besar di lini serang tim dan menegaskan dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik di Liga Roshn.

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Pada musim 2024-2025, Toney mencetak 23 gol dalam 30 pertandingan di Liga Saudi. Ia kemudian meningkatkan produktivitasnya pada musim berikutnya dengan mencetak 32 gol dalam 32 pertandingan, ditambah 7 assist, sehingga menegaskan nilainya sebagai salah satu penyerang terbaik di kompetisi tersebut.

Pengaruhnya tidak hanya terlihat dari angka di kompetisi domestik. Ia juga menjadi salah satu elemen penting dalam keberhasilan Al-Ahli menjuarai Liga Champions Asia Elite dua kali berturut-turut pada musim 2024-2025 dan 2025-2026, sehingga menjadi salah satu wajah utama lini serang tim pada periode tersebut.

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Toney melanjutkan performa gemilangnya pada musim ini dengan mencetak 13 gol dan 3 assist dalam 10 pertandingan pertamanya di Liga Roshn, menurut statistik Asosiasi Liga Saudi. Catatan itu menegaskan konsistensi ketajamannya meski musim dan situasi terus berubah.

Kendala finansial bisa menghambat kepulangannya ke Inggris

Meski memiliki catatan tersebut, Brown menilai Tottenham bisa menghadapi masalah besar terkait aspek finansial, baik dari sisi biaya transfer yang diminta maupun gaji yang diterima sang pemain. Hal itu bisa membuat transfer ini sulit diwujudkan oleh klub London tersebut.

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Dengan demikian, kembalinya Toney ke Liga Primer Inggris tidak hanya bergantung pada keinginan Tottenham untuk merekrutnya, tetapi juga pada tiga faktor utama: memenangi persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya, memperoleh persetujuan Al-Ahli, serta mencapai kesepakatan finansial yang sesuai bagi kedua pihak.

Perlu dicatat, Newcastle juga berambisi merekrut Ivan Toney, mengingat pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, yakin akan kemampuannya dan sebelumnya pernah bermain bersamanya di Al-Ahli.