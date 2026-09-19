Torres Buka Suara soal Ballon d'Or dan Ungkap Rahasia Kejeniusan Guardiola serta Enrique

Fernando Torres tak pernah berhenti mencari detail-detail kecil yang membentuk para pelatih besar. Setelah bertahun-tahun lamanya hidup di dalam lapangan hijau, pelatih asal Spanyol itu memulai perjalanan baru di garis pinggir, dengan mempertaruhkan pengalaman dan petualangannya demi menciptakan identitas kepelatihan miliknya sendiri.

Pelatih muda Atletico Madrid ini meyakini bahwa kesuksesan tidak datang secara kebetulan, melainkan terwujud ketika seseorang berpegang teguh pada mimpinya dan mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk mencapainya, sebuah filosofi yang ia coba terapkan dalam pengalaman kepelatihannya saat ini.

Torres berbicara tentang para pelatih paling menonjol yang meninggalkan pengaruh dalam kariernya saat berbincang dengan surat kabar "Marca", seraya menyebut bahwa pelatih asal Jerman, Jurgen Klopp, adalah salah satu sosok yang paling menarik perhatiannya.

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Torres mengatakan bahwa ia beruntung dapat mengunjungi Liverpool pada musim terakhir Klopp, di mana ia mendapatkan kesempatan mengamati pelatih Jerman itu dari dekat, menghadiri rapat tim, berada di hotel, dan menyaksikan cara ia mengumumkan susunan pemain utama.

Ia menjelaskan: "Apa yang saya lihat pada tim-tim Klopp sungguh luar biasa; vitalitas, keterusterangan, tekanan, dan semangat, serta yang terpenting adalah cara para pemain berinteraksi dengan ide tersebut. Saya sangat menyukai gaya bermain menyerang total yang ia tampilkan."

Ia menambahkan bahwa hal yang paling membuatnya kagum adalah rasa saling menghormati antara pelatih dan para pemain, serta keyakinan semua orang terhadap ide yang diusung sang pelatih, seraya menegaskan bahwa Klopp membuatnya menyadari bahwa gambaran yang diinginkan seorang pelatih untuk ditampilkan timnya berawal dari latihan.

Torres Tidak Peduli dengan Ballon d'Or

Mengenai perdebatan yang terus berlangsung seputar penghargaan Ballon d'Or, Torres menolak untuk masuk dalam bursa nominasi, seraya menegaskan bahwa fokusnya tertuju pada timnas Spanyol dan para pemainnya.

Ia mengatakan: "Sejujurnya, saya tidak terlalu tertarik dengan topik ini. Spanyol memenangi Piala Dunia, dan kami adalah yang terbaik. Kami memiliki Lamine Yamal, Fabian Ruiz, Rodri, Pedri, dan Baena, serta ada banyak pemain yang layak mendapat apresiasi."

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Torres memuji Luis Enrique, dengan menilai bahwa kepribadian dan keteguhannya merupakan salah satu penyebab paling menonjol dari kesuksesannya, di samping kemampuannya mengantisipasi masalah dan mencari solusinya sebelum masalah itu muncul.

Ia menambahkan bahwa Enrique menyerupai Pep Guardiola dalam hal ini, karena keduanya tidak menunggu lawan untuk mengungkap titik-titik lemah, melainkan terus mengembangkan gagasan mereka secara berkesinambungan, bahkan ketika semua orang mengira bahwa mereka telah mengetahui cara bermain keduanya.

Daftar Pelatih Terbaik Versi Torres

Torres memilih sepuluh pelatih dan menggambarkan masing-masing dengan satu kata yang mencerminkan hal paling menonjol darinya:

Luis Aragones: Sang Ayah

Vicente del Bosque: Manajemen

Carlo Ancelotti: Kecerdasan

Jose Mourinho: Sang Pemimpin

Rafa Benitez: Ketelitian

Diego Simeone: Gairah

Pep Guardiola: Kejeniusan

Luis Enrique: Kejeniusan lain, inspiratif

Hansi Flick: Luar biasa

Luis de la Fuente: Teladan yang patut dicontoh

Pada saat yang sama, Torres menegaskan bahwa ia selalu berusaha mengikuti Atletico Madrid dan Barcelona, karena ia menikmati menyaksikan pertandingan keduanya. Namun ketika ia mengikuti mantan klubnya, ia berubah dari seorang pelatih menjadi seorang suporter, dan mencoba menikmati pertandingan itu jauh dari tekanan profesi.