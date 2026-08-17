Rekrutan anyar Jofre Torrents langsung menunjukkan sisi positifnya di Ajax. Bek kiri yang didatangkan dari FC Barcelona itu hadir pada laga kandang Jong Ajax melawan FC Emmen di Divisi Dua Belanda, Selasa malam.

Torrents berada di dekat direktur teknik Jordi Cruijff, yang memboyongnya dari Barcelona. Bek sayap muda itu menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Johan Cruijff ArenA pada Senin.

Diego Pugno tampil menonjol di babak pertama: penyerang asal Italia itu mencetak dua gol. Emre Ünüvar juga mencetak gol untuk Jong Ajax, yang unggul 3-2 atas FC Emmen saat jeda.

Cruijff sudah cukup lama mengincar Torrents, yang di Barcelona masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028. Pada awalnya sang direktur teknik tampak mengupayakan kesepakatan peminjaman, tetapi kini ia tetap berhasil merekrut kaki kiri tersebut secara permanen.

Torrents akan bersaing dengan Caio Henrique dan Owen Wijndal di Ajax. Yang disebut terakhir masih mungkin hengkang, meski ia memberi kesan solid musim ini dan transfer tidak serta-merta menjadi hal yang masuk akal karena gajinya yang tinggi.

Ajax pada musim panas ini sudah mendatangkan dua bek kiri, yakni Henrique dan Fouad Zahouani. Namun, pemain Maroko itu pada awalnya direkrut untuk Jong Ajax, yang dibelanya saat menjalani debut pada 7 Agustus melawan FC Dordrecht.