Torino, bala bantuan untuk Abate segera datang: Perri merapat, Comuzzo dekat untuk lini belakang

Torinoterus bekerja di bursa transfer untuk mendatangkan pemain baru. Salah satu target utama klub adalah mencari kiper baru yang akan dipercaya menempati posisi penjaga gawang utama. Pilihan jatuh kepada Lucas Perri, kiper Brasil kelahiran 1997. Lampu hijau final dari Leeds masih ditunggu dan akan datang begitu klub Inggris itu menuntaskan transfer Trafford dengan Manchester City.





Setelah merampungkan kedatangan Comert dengan status bebas transfer, Petrachi siap memberikan satu lagi tambahan berharga di lini belakang untuk Abate: negosiasi dengan Fiorentina untuk Comuzzo sudah berada pada tahap lanjut.