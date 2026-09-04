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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Tony memimpin lini serang Al Ahli menghadapi Al Riyadh di Liga Roshn

I. Toney
Al Ahli
Al Riyadh
Saudi Pro League
Inggris
Arab Saudi

Tantangan baru bagi Al-Raqi

Marino Pušić, pelatih Al Ahli, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Al Riyadh yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat, pada pekan kelima Liga Arab Saudi.

Pušić menurunkan trio penyerang yang terdiri dari: Francisco Trincão, Wenderson Galeno, dan Ivan Toney.

Berikut susunan lengkap pemain Al Ahli:

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Édouard Mendy - Rayan Hamed - Mohammed Bakr - Roger Ibáñez - Saad Balubaid - Valentin Atangana - Artem Bondarenko - Eduard Spertsyan - Francisco Trincão - Wenderson Galeno - Ivan Toney.

Di sisi lain, susunan pemain Al Riyadh mencakup:

Milan Borjan - Sultan Al Aisi - Abdulelah Al Khaibari - Rodrigo Abascal - Sulaiman Hazazi - Fahad Jizani - Victor Lekhal - Teddy Okou - Issam Bahri - Hassan Al Ali

- Antonis.

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