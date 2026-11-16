Cara menonton Togo vs Aljazair dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 4 17 Nov 2026 - 11.00

Aljazair bertandang untuk menghadapi Togo dalam kualifikasi Piala Afrika. Tim asuhan Brahim Hemdani ingin memperlebar keunggulan di puncak Grup I dan semakin dekat untuk mengamankan tempat di turnamen tersebut.

Aljazair datang dengan performa bagus setelah memenangi dua pertandingan kualifikasi terakhirnya dan menempati posisi pertama klasemen grup. Kiprah mereka baru-baru ini di Piala Dunia juga memberi gambaran tambahan tentang skuad yang telah diuji di level tertinggi tahun ini.

Togo, yang ditangani Patrice Neveu, berada di posisi ketiga Grup I dan membutuhkan poin untuk menjaga peluang lolos. Togo telah menunjukkan bahwa mereka mampu memenangi pertandingan, tetapi performanya dalam sejumlah laga kualifikasi terakhir belum konsisten.

Aljazair memiliki rekor dominan dalam pertemuan ini, dengan memenangi empat dari lima laga terakhir melawan Togo. Itu termasuk kemenangan 5-1 pada pertandingan sebelumnya dalam rangkaian kualifikasi kali ini, hasil yang sangat ingin dihindari Togo agar tidak terulang.

Tim asuhan Neveu perlu meningkatkan disiplin dan organisasi pertahanan secara signifikan jika ingin meraih hasil dari pertandingan ini. Bermain di kandang memberi sedikit keuntungan, tetapi perbedaan kualitas kedua tim terlihat jelas.

Simak informasi selengkapnya di bawah ini untuk mengetahui cara mengikuti pertandingan kualifikasi Piala Afrika tersebut, termasuk waktu kick-off dan pilihan tayangan.

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