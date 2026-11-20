Cara menonton Rayo Vallecano vs Valencia dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 13 21 Nov 2026 - 10.15 Campo de Futbol de Vallecas

Rayo Vallecano menjamu Valencia di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid, dalam laga LaLiga yang penting bagi kedua tim di dua ujung klasemen.

Rayo memasuki laga ini dengan performa yang naik turun. Tim asuhan Benat San Jose kalah 1-0 dari Real Sociedad dalam pertandingan terakhir mereka, setelah sebelumnya meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Celta Vigo. Mereka berada di peringkat ke-14 dan ingin menghentikan penurunan performa sebelum jarak dengan tiga tim terbawah menyempit.

Valencia menghadapi pertandingan ini di bawah tekanan. Tim asuhan Javier Aguirre menempati peringkat ke-19 di LaLiga dan hanya sekali menang dalam lima laga liga terakhir. Kekalahan 3-0 di kandang Real Madrid akhir pekan lalu tidak membantu memulihkan kepercayaan diri, meski kemenangan 6-0 atas Tavernes de la Valldigna di Copa del Rey pada 10 November sedikit melegakan.

Daftar cedera Valencia cukup panjang. Aguirre kehilangan enam pemain, sementara Jose Gaya menjalani skorsing, sehingga pilihan pemain di sejumlah posisi menjadi terbatas.

Rayo juga harus mengatasi absennya sejumlah pemain. Emil Audero diperkirakan akan menjadi penjaga gawang di belakang empat bek yang mencakup Adria Pedrosa dan Andrei Ratiu.

Kedua tim sudah bertemu empat kali dalam dua musim terakhir tanpa ada yang mampu menang di kandang lawan. Rekor pertemuan mereka mengisyaratkan laga yang ketat.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Rayo Vallecano vs Valencia secara langsung.

Pilihan saluran TV dan streaming langsung untuk Rayo Vallecano vs Valencia tercantum di bawah ini. Penonton yang berada di luar wilayah asal mereka dapat mengakses pertandingan menggunakan ExpressVPN.

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