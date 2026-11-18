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Serie A - Pekan 12 21 Nov 2026 - 12.00 Stadio Ennio Tardini

Parma vs Roma disiarkan langsung di DAZN, pemegang hak siar seluruh pertandingan Serie A 2026/27. Berikut tautan untuk berlangganan dan menyaksikan laga secara langsung.

Roma asuhan Gian Piero Gasperini bertandang ke markas Parma besutan Alberto Gilardino pada Sabtu, 21 November, di Stadion Ennio Tardini untuk pertandingan Serie A 2026/27.

Roma datang ke Parma sebagai tim peringkat ketiga klasemen. Skuad mereka berangsur kembali lengkap setelah melalui periode sulit akibat cedera. Sosok yang paling dinantikan adalah Paulo Dybala, yang kembali berlatih bersama tim pada Selasa, 17 November, dan diperkirakan bisa tampil dalam laga tandang ini.

Parma menempati posisi ke-16 klasemen dan menghadapi laga ini dengan lebih banyak ketidakpastian dibandingkan lawannya. Namun, kemenangan 3-0 atas Atalanta pada pekan terakhir mengembalikan kepercayaan diri Gilardino, yang harus kehilangan penyerang David Romero akibat cedera bahu yang dialaminya dalam derbi melawan Bologna.

Rekor pertemuan terakhir kedua tim berpihak kepada Roma: mereka memenangi tiga dari empat duel terakhir, termasuk kemenangan 3-2 yang berkesan di Tardini pada Mei lalu. Parma akan berusaha membalikkan tren itu di hadapan pendukung sendiri.

Laga ini juga menjadi ujian penting bagi Gasperini, yang bersaing di tiga ajang, yakni liga, Liga Champions, dan Coppa Italia. Jadwal pertandingan yang padat menuntut skuad selengkap mungkin.

Berikut seluruh informasi tentang tempat menonton Parma vs Roma di TV dan live streaming.

Kabar tim

Parma harus kehilangan David Romero, Adrian Bernabé, dan Diego Carlos karena cedera, sementara Abdoulaye N'Diaye menjalani skorsing. Gilardino akan mencari opsi lain di lini depan setelah penyerang tengah asal Argentina itu menepi.

Di kubu Roma, Gasperini kembali dapat mengandalkan Paulo Dybala dan Gianluca Mancini, yang sama-sama telah kembali berlatih bersama tim. Sementara itu, Mile Svilar, Pierluigi Gollini, Lorenzo Pellegrini, dan Devyne Rensch masih absen. Kabar terbaru mengenai susunan pemain akan tersedia menjelang kick-off.

Performa terkini

Parma meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Serie A, dengan lima gol dicetak dan sembilan gol kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-2 dari Bologna, yang sebelumnya didahului kemenangan telak 3-0 atas Atalanta. Performa Parma naik turun: tiga kekalahan beruntun dari Torino, Lazio, dan Bologna mengakhiri rentetan hasil positif mereka.

Roma mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi, dengan 17 gol dicetak dan 13 gol kebobolan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 3-0 atas Sassuolo di Serie A, sedangkan kekalahan 2-3 dari Manchester United di Liga Champions menjadi satu-satunya hasil buruk belakangan ini. Roma menang 5-2 dalam lawatan ke markas Udinese dan 4-2 atas Cagliari, memperlihatkan ketajaman serangan mereka.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 10 Mei 2026, ketika Roma menang 3-2 di Tardini dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, Roma unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Parma, sementara satu laga berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan Parma dalam periode ini adalah kemenangan kandang 2-0 pada Maret 2021.

Klasemen

Di Serie A, Roma saat ini menempati posisi ketiga, sementara Parma berada di peringkat ke-16 klasemen.