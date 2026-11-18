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Serie A - Pekan 12 21 Nov 2026 - 14.45 Diego Armando Maradona

Napoli vs Torino akan disiarkan secara langsung di DAZN, Sky Sport dan NOW. Berikut rincian untuk menyaksikan pertandingan di TV dan live streaming.

Napoli menjamu Torino di Stadion Diego Armando Maradona dalam laga Serie A yang datang di saat sulit bagi kedua tim.

Napoli asuhan Massimiliano Allegri tengah melewati fase sulit: hanya satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di liga dan Liga Champions, dengan tim yang kesulitan menemukan konsistensi dan kekokohan lini belakang. Absennya sejumlah pemain sangat terasa, moral tim sedang tidak dalam kondisi terbaik, dan jarak dengan puncak klasemen mulai terasa.

Polemik internal pun tak terhindarkan. Kevin De Bruyne, yang proses adaptasinya tak kunjung berjalan mulus, menjadi pusat rumor transfer yang menyebut ia bisa meninggalkan Napoli paling cepat pada Januari. PSV Eindhoven telah mengajukan tawaran resmi, yang ditolak oleh Napoli. Situasinya masih terus berkembang.

Torino asuhan Ignazio Abate juga tidak sedang dalam kondisi tenang: dua kekalahan dalam lima pekan terakhir, termasuk kekalahan telak 0-2 di markas Frosinone, telah mengerem laju tim yang sebenarnya sempat menunjukkan tanda-tanda menjanjikan dalam beberapa pekan sebelumnya.

Di klasemen, kedua tim hanya terpaut satu poin, dengan Napoli di posisi kesepuluh dan Torino di posisi kesebelas: duel langsung yang nilainya lebih besar daripada yang terlihat di atas kertas.

Berikut semua informasi tentang di mana menyaksikan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming.

Kabar Tim

Napoli harus menghadapi krisis cedera yang cukup serius: Costantino Favasuli, Stanislav Lobotka, Alisson Santos, David Neres, Leonardo Spinazzola dan Alessandro Buongiorno dipastikan absen. Allegri harus menyusun susunan pemain dengan memanfaatkan pemain yang tersedia, sambil menunggu kabar terbaru yang lebih pasti mengenai kondisi para pemain menjelang pertandingan.

Torino juga datang dengan sejumlah pemain absen: Niccolò Fortini, Franco Israel, Nikola Vlasic dan Rafik Belghali semuanya tidak dapat diturunkan oleh Abate. Perkiraan susunan pemain akan diperbarui dengan rincian lebih lanjut dalam beberapa jam menjelang kick-off.

Performa Terkini

Napoli mengumpulkan satu kemenangan, dua hasil imbang dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru adalah imbang 1-1 melawan Lazio di Serie A, sementara sebelumnya tim menelan kekalahan telak 4-1 dari Porto di Liga Champions dan 2-0 dari Juventus di liga. Satu-satunya kemenangan dalam periode tersebut diraih dengan skor 4-1 di markas Monza. Secara keseluruhan, Napoli mencetak dua belas gol dan kebobolan sebelas gol dalam lima laga tersebut.

Torino meraih dua kemenangan, satu hasil imbang dan dua kekalahan dalam lima pekan terakhir Serie A. Hasil terakhir adalah imbang 1-1 di markas Lecce, didahului kekalahan 2-0 di markas Frosinone dan kekalahan 3-1 di kandang dari Como. Di antara kemenangan dalam periode tersebut, yang menonjol adalah kemenangan 3-2 atas Monza dan 3-0 di markas Parma. Tim asuhan Abate mencetak enam gol dan kebobolan tujuh gol.

Rekor Pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 6 Maret 2026, ketika Napoli menang 2-1 di Maradona dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, Napoli menang tiga kali, Torino sekali, dan satu laga berakhir imbang: rekor golnya adalah tujuh untuk Napoli dan tiga untuk Torino.

Klasemen

Di Serie A, Napoli saat ini menempati posisi kesepuluh, sementara Torino berada di posisi kesebelas.