Cara menonton Irlandia vs Kosovo menggunakan VPN

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UEFA Nations League B - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Aviva Stadium

Irlandia menjamu Kosovo di Stadion Aviva, Dublin, dalam laga Grup 3 UEFA Nations League B yang berdampak besar pada klasemen akhir.

Tim asuhan Heimir Hallgrimsson memasuki laga ini di posisi ketiga grup dan waktu mereka untuk bersaing memperebutkan promosi semakin menipis. Kekalahan 1-0 dari Austria pada pertandingan kelima membuat Irlandia harus menang agar tetap dalam persaingan.

Kosovo berada di posisi kedua grup dan datang ke Dublin dalam kondisi cukup baik. Tim asuhan Franco Foda bermain imbang 0-0 dengan Israel pada laga terakhir mereka, hasil yang membuat mereka tetap berada dalam posisi bagus, meski promosi belum dipastikan.

Ini akan menjadi pertemuan kompetitif pertama kedua tim, sehingga ada unsur ketidakpastian dalam persiapan masing-masing. Irlandia diuntungkan dengan bermain di kandang dan mendapat dukungan penonton di Stadion Aviva, tetapi Kosovo telah menunjukkan bahwa mereka mampu meraih poin dari siapa pun di grup ini.

Kosovo mengalahkan Irlandia 1-0 di Pristina pada awal kompetisi ini, yang memberi skuad Foda kepercayaan diri menjelang pertemuan kedua ini. Hallgrimsson tahu timnya tidak boleh kembali mengawali laga dengan lambat.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Irlandia vs Kosovo, termasuk waktu kick-off, kabar tim, dan pilihan terbaru untuk menyaksikannya.

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