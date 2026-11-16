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UEFA Nations League B
team-logoIreland
Aviva Stadium
team-logoKosovo
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Tonton Irlandia vs Kosovo secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan laga ini di TV dan layanan streaming?

Ireland vs Kosovo
Ireland
Kosovo
UEFA Nations League B

Panduan lengkap untuk menonton laga Irlandia vs Kosovo di UEFA Nations League B secara langsung hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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UEFA Nations League B - Pekan 6
Aviva Stadium

Irlandia menjamu Kosovo di Stadion Aviva, Dublin, dalam laga Grup 3 UEFA Nations League B yang berdampak besar pada klasemen akhir.

Tim asuhan Heimir Hallgrimsson memasuki laga ini di posisi ketiga grup dan waktu mereka untuk bersaing memperebutkan promosi semakin menipis. Kekalahan 1-0 dari Austria pada pertandingan kelima membuat Irlandia harus menang agar tetap dalam persaingan.

Kosovo berada di posisi kedua grup dan datang ke Dublin dalam kondisi cukup baik. Tim asuhan Franco Foda bermain imbang 0-0 dengan Israel pada laga terakhir mereka, hasil yang membuat mereka tetap berada dalam posisi bagus, meski promosi belum dipastikan.

Ini akan menjadi pertemuan kompetitif pertama kedua tim, sehingga ada unsur ketidakpastian dalam persiapan masing-masing. Irlandia diuntungkan dengan bermain di kandang dan mendapat dukungan penonton di Stadion Aviva, tetapi Kosovo telah menunjukkan bahwa mereka mampu meraih poin dari siapa pun di grup ini.

Kosovo mengalahkan Irlandia 1-0 di Pristina pada awal kompetisi ini, yang memberi skuad Foda kepercayaan diri menjelang pertemuan kedua ini. Hallgrimsson tahu timnya tidak boleh kembali mengawali laga dengan lambat.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Irlandia vs Kosovo, termasuk waktu kick-off, kabar tim, dan pilihan terbaru untuk menyaksikannya.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Ireland vs Kosovo

3-5-2
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Ireland
IRL
Formasi
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Kosovo
KOS
4-2-3-1
C. KelleherC. KelleherL. ScalesL. ScalesN. CollinsN. CollinsD. O'SheaD. O'SheaF. AzazF. AzazJ. AbankwahJ. AbankwahJ. MolumbyJ. MolumbyR. ManningR. ManningJ. MoylanJ. MoylanA. IdahA. IdahT. ParrottT. Parrottteam-logoA. Saipiteam-logoL. Kamberiteam-logoI. Krasniqiteam-logoD. Gallapeniteam-logoK. HajriziM. VojvodaM. VojvodaL. AvdullahuL. AvdullahuL. EmerllahuL. EmerllahuM. RashicaM. Rashicateam-logoB. ZabergjaV. MuriqiV. Muriqi
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Kosovo
KOS
3-5-2
Ireland

Susunan Pemain Utama

Kosovo

Manajer

  • H. Hallgrimsson
  • F. Foda

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