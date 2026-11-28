Cara menonton Fulham vs AFC Bournemouth dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 12 29 Nov 2026 - 09.05 Craven Cottage

Fulham menjamu Bournemouth di Craven Cottage, London, pada Minggu, 29 November, dalam laga Liga Primer yang mempertemukan tim yang sedang mencari konsistensi dengan tim yang tengah mencatat rentetan kemenangan terpanjang dalam sejarah klub.

Bournemouth datang setelah menjalani beberapa pekan yang luar biasa di bawah Marco Rose. Mereka memenangi 10 pertandingan beruntun di semua kompetisi, dengan kemenangan terbaru diraih pada Kamis di Liga Europa saat menghadapi Celta Vigo.

Kemenangan 2-1 itu diraih lewat kebangkitan. Bournemouth lebih dulu tertinggal, kehilangan Bafode Diakite akibat kartu merah pada babak pertama, tetapi tetap berhasil membalikkan keadaan lewat gol Alvaro Rodriguez dan pemain pengganti Rayan.

Performa Fulham di bawah Alvaro Arbeloa lebih sulit diprediksi. Mereka bermain imbang dalam tiga pertandingan liga terakhir, termasuk hasil 1-1 di markas Manchester City, dan kini berada di posisi ke-16 klasemen.

Arbeloa juga memiliki urusan lain yang harus ditangani. Pekan ini, ia mengatakan bahwa kapten Calvin Bassey tidak dijual pada Januari dan memastikan klub sedang mengupayakan kontrak baru bagi bek tersebut.

Jadwal Bournemouth padat, dengan laga tandang pada Minggu menyusul pertandingan tengah pekan di Spanyol. Fulham memiliki waktu sepekan penuh untuk bersiap di kandang.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang pilihan saluran TV dan streaming langsung, serta waktu kick-off, kabar tim, dan performa terkini.

Informasi resmi mengenai siaran Fulham vs Bournemouth saat ini belum tersedia. Kami akan menambahkan rincian saluran TV dan streaming langsung segera setelah dikonfirmasi.

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