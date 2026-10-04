Toni Kroos memilih gelandang terbaik di dunia

Bintang Jerman sekaligus mantan pemain Real Madrid, Toni Kroos, memuji kemampuan teknis dan fisik pemain Inggris Jude Bellingham, dengan menilai bahwa ia memiliki modal yang dapat menjadikannya gelandang terbaik di dunia, apabila ia memulihkan kondisi fisiknya sepenuhnya dan mencapai level terbaiknya, kendati menghadapi kritik di Inggris.

Pernyataan Kroos tersebut muncul saat ia tampil dalam program "Kroos dan Kroos: Piala Dunia di Bawah Sorotan", yang ia bawakan bersama saudaranya Felix Kroos melalui platform "TikTok", dengan menghadirkan mantan bek Inggris Rio Ferdinand, di mana ia membahas kemampuan Bellingham dan masa depannya bersama Real Madrid.

Kroos berkata: "Bagi saya, Bellingham adalah salah satu gelandang paling lengkap di dunia, dan jika ia dalam kondisi terbaiknya, saya rasa ia adalah gelandang terbaik di dunia, atau bisa menjadi yang terbaik."

Pujian dari bintang Jerman itu memiliki arti khusus, setelah ia menjadi rekan setim Bellingham di Real Madrid selama musim 2023-2024, yang menyaksikan keduanya meraih gelar La Liga, Liga Champions Eropa, dan Piala Super Spanyol, sehingga memberi Kroos kesempatan untuk mengenal lebih dekat kemampuan pemain Inggris tersebut di dalam lapangan.

Kroos menjelaskan bahwa Bellingham memiliki perpaduan langka antara kekuatan fisik, keterampilan teknis, dan kecerdasan taktis, di samping kemampuannya memenangi duel, mencetak gol dengan kedua kakinya, dan unggul dalam bola-bola udara, selain kemampuannya menembus kotak penalti lawan.

Bintang Jerman itu menunjukkan bahwa keberagaman peran Bellingham memberinya keunggulan besar, karena ia mampu membangun serangan dari belakang, bergerak di lini tengah, bermain di antara garis pertahanan, dan berkontribusi secara ofensif, yang menjadikannya pemain yang sulit dibatasi kemampuannya pada satu posisi, namun membutuhkan penempatan taktis yang tepat untuk memanfaatkan kemampuannya.

Kroos menyinggung kritik yang dihadapi Bellingham di Inggris, dengan menjelaskan bahwa para pemain kerap menghadapi tekanan dan kritik yang lebih besar di negara mereka, di tengah perhatian media dan publik yang kian meningkat terhadap mereka, seraya menegaskan bahwa kritik ini tidak serta-merta mencerminkan kemampuan mereka yang sebenarnya.

Kroos berpendapat bahwa tantangan utama di hadapan Bellingham tidak berkaitan dengan kemampuan teknisnya, melainkan dengan kemampuannya memulihkan kebugaran fisik dan kepercayaan dirinya, sehingga memungkinkannya menampilkan level terbaiknya secara berkelanjutan, dan berkontribusi dalam mewujudkan keseimbangan antara peran bertahan dan menyerang bagi Real Madrid.

Bintang Jerman itu mengakhiri penilaiannya dengan menegaskan bahwa Bellingham memiliki kualifikasi yang menjadikannya layak memuncaki daftar gelandang terbaik di dunia, seraya menunjukkan bahwa capaiannya pada puncak kondisi fisiknya dapat memberinya keunggulan atas semua pesaingnya di posisi ini.