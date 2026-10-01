Toni di kursi terdakwa: detail baru seputar kasus bintang Al Ahly

Kemunculan Ivan Toney kali ini bukan di dalam lapangan sepak bola, melainkan di hadapan pengadilan di ibu kota Inggris, London, setelah penyerang Al Ahli Saudi itu mendapati dirinya menjadi salah satu pihak dalam sebuah kasus yang detailnya berawal beberapa bulan lalu, di tengah tuduhan serius yang terhadapnya sang pemain tetap pada sikapnya menolak tuduhan tersebut.

Toney hadir di hadapan Pengadilan Magistrat Westminster di London, Kamis, terkait sebuah insiden yang diduga terjadi di dalam sebuah kelab malam di kawasan Soho pada Desember lalu, sebelum kasus itu berubah menjadi jalur peradilan resmi dan sang pemain diharuskan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

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Kasus ini bermula dari insiden yang diduga terjadi di 100 Wardour Street, di mana Toney dituduh menyerang seorang pria bernama Saber da Silva, dengan melancarkan sundulan kepala dan pukulan, yang menyebabkan dia mengalami cedera fisik nyata, sebagaimana dipaparkan di hadapan pengadilan.

Menurut jaringan "Sky Sports" Inggris, penyerang asal Inggris itu mengonfirmasi identitas dan data pribadinya, sebelum mengajukan pembelaan tidak bersalah atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya, dalam langkah yang menempatkan kasus tersebut pada jalur peradilan baru selama periode mendatang, alih-alih menutup berkas pada batas tuduhan.

Toney tiba di pengadilan mengenakan jaket hitam di atas kemeja dan dasi, dan dia ditemani oleh tiga orang dari timnya, sementara pengadilan mendengarkan detail kasus dan fakta-fakta yang menjadi dasar tuduhan yang dialamatkan kepada sang pemain.

Jaksa Tom Heslop mengatakan bahwa insiden yang diduga itu terjadi usai sebuah cekcok di dalam tempat tersebut, sementara Hakim Bronagh Clarke mengisyaratkan kemungkinan kasus itu dilanjutkan di hadapan Pengadilan Magistrat, sebelum Toney memilih menjalani persidangan di hadapan Pengadilan Mahkota dengan kehadiran seorang hakim dan dewan juri.

Setelah sidang berakhir, Toney dibebaskan dengan jaminan tanpa syarat, dengan ketentuan agenda peradilannya berikutnya berada di hadapan Pengadilan Mahkota Southwark pada 29 Oktober, di mana prosedur terkait kasus tersebut diperkirakan akan berlanjut.

Hal ini terjadi di saat Toney melanjutkan kariernya bersama Al Ahli Saudi, setelah menjadi salah satu nama penyerang paling menonjol di tim tersebut, sehingga karier olahraganya bersinggungan dengan sebuah berkas peradilan yang masih terbuka dan belum ada putusan final terkait hal itu sampai sekarang.

Penting untuk ditegaskan bahwa pengajuan tuduhan dan pembelaan tidak bersalah tidak berarti terbuktinya tindak pidana atau vonis bersalah, karena kasus itu tetap tunduk pada prosedur peradilan, sementara Toney tetap pada pernyataan tidak bersalahnya hingga jalur hukum rampung dan tercapainya keputusan final.