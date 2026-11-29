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Pavlovic dan Bartesaghi belum pulih tepat waktu untuk laga melawan Cagliari asuhan Pisacane di Unipol Domus besok malam. Pilihan Amorim di lini pertahanan, yang sudah lebih dari sebulan tidak mencatatkan nirbobol, nyaris tidak ada. Di sisi kiri, Diawara lebih diunggulkan daripada Estupinan yang kian terpuruk, sedangkan di sisi kanan akan ada tempat bagi mantan pemain Lazio, Gila.

De Winter dituntut menebus penampilan buruknya melawan Olympiacos, ketika ia bahkan ditarik keluar pada menit ke-60. Di sampingnya, akan ada perubahan paling menarik dalam susunan pemain: Tomori menjadi starter di posisi aslinya sebagai bek tengah. Dalam satu setengah tahun terakhir, Fikayo bermain sebagai bek tengah sisi kanan dalam formasi tiga bek Allegri dan hampir selalu sebagai bek kanan di bawah Amorim.

Ini laga penting bagi Milan dan bek asal Inggris itu, yang kembali mendapatkan peran penting meski hingga beberapa pekan lalu dianggap tidak masuk dalam rencana. Musim panas lalu, Tomori menerima keputusan klub untuk mengeluarkannya dari skuad tanpa protes. Ia berlatih terpisah dengan tekad yang sama seperti biasanya dan tidak pernah melontarkan keluhan.

Salah satu pahlawan gelar Serie A ke-19 itu menanggung akibat dari musim lalu yang buruk: ia tersisih, sementara janji perpanjangan kontrak pupus pada musim semi. Pada hari terakhir bursa transfer, ia terbang ke London dengan pena di tangan, menunggu kontrak dari Fulham. Namun, Milan kemudian berubah pikiran dan memasukkannya kembali ke skuad setelah menyadari sulitnya mencari bek tengah berkualitas yang sesuai dengan pandangan sepak bola Amorim.

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Sejak saat itu, Tomori berusaha membuktikan diri kembali dengan kerendahan hati dan kecintaan kepada Milan. Ia selalu siap setiap kali diminta berkontribusi, menunjukkan mentalitas yang juga diperhatikan oleh para suporter yang pernah mengkritiknya. Kini mereka meminta agar kontraknya, yang berakhir pada Juli bulan depan, diperpanjang.

Namun, kemungkinan itu saat ini masih jauh. Pembicaraan telah terhenti selama berbulan-bulan. Tomori berfokus mengamankan masa depannya melalui penampilan yang baik saat ini, dimulai dari laga menghadapi teman sekaligus mantan rekan setimnya, Daniel Maldini.