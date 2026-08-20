Tolu Arokodare memasang target tinggi di Ajax, yang menurut penyerang jangkung itu merupakan klub terbesar di Belanda. Rekrutan musim panas itu ingin membawa klub Amsterdam tersebut secepat mungkin ke Liga Champions, seperti terungkap dalam wawancaranya dengan ESPN.

"Ajax tentu adalah klub terbesar di kompetisi Belanda," simpul penyerang pinjaman dari Wolverhampton Wanderers tersebut. "Kami sebagai tim, sebagai pemain, sebagai penggemar sepak bola tahu itu. Semua orang tahu itu."

Terlepas dari pernyataan Tolu, Ajax tidak bermain di Liga Champions. Bahkan, masih menjadi tanda tanya apakah tim asuhan pelatih Míchel akan mencapai babak utama Conference League.

"Dengan segala hormat kepada Conference League, tetapi Conference League bukan tempat yang diinginkan Ajax sebagai tim. Anda ingin bermain di Liga Champions," ujar Tolu soal ambisinya, sesaat sebelum duel dua leg melawan FC Sion di play-off Conference League.

Tolu memulai petualangannya di Ajax dengan target yang jelas. "Jadi tujuan terpenting musim ini tentu saja adalah memenangkan pertandingan, merebut gelar, dan kembali ke posisi yang semestinya. Yakni lolos ke Liga Champions."

Namun, kompetisi elite Eropa itu untuk sementara masih jauh, dan penyerang setinggi 1,97 meter itu juga menyadarinya. "Untuk sementara kami berada di Conference League dan akan fokus pada apa yang ada di depan kami. Kami berkonsentrasi pada tugas kami, yakni mencapai Conference League. Kami fokus untuk kembali ke posisi yang menjadi hak kami."