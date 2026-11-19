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Perdebatan soal peran Vinicius Junior di Real Madrid kini mencapai puncaknya, lebih panas dari sebelumnya. Pemain asal Brasil itu masih menjadi salah satu pemain paling berbakat di tim, tetapi sejauh mana ia menyatu dengan tim dan berkontribusi pada permainan kolektif semakin mendapat sorotan tajam.

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Persoalannya kini tak hanya menyangkut apa yang bisa diberikan Vinicius saat menguasai bola, tetapi juga apa yang ia berikan ketika Los Blancos kehilangan penguasaan bola.

Terkait hal ini, Alvaro Benito, bintang Real Madrid, menyampaikan pandangannya dan memberikan analisis tegas saat membandingkan performa El Real dengan dan tanpa kehadiran winger asal Brasil tersebut.

Seperti dilansir harian Sport, Benito mengatakan, "Kita bisa membuat segala macam hipotesis, tetapi faktanya tim tampil jauh lebih baik tanpa Vinicius dibandingkan saat ada dia."

Ia melanjutkan, "Real Madrid memainkan laga-laga terbaiknya, menunjukkan konsistensi dan soliditas pertahanan paling tinggi, dan semua itu terjadi tanpa Vinicius. Ini memang sebuah kenyataan."

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Meski demikian, mantan pemain Real Madrid itu tidak menganggap situasi ini harus berujung pada pelepasan sang penyerang Brasil secara permanen. "Berpikir bahwa Real Madrid akan menjadi tim yang lebih baik tanpa Vinicius adalah hal yang sangat berani," jelasnya.

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Benito menilai pemain asal Brasil itu masih punya ruang untuk merebut kembali peran sentralnya di tim, tetapi ia perlu melangkah lebih jauh dalam satu aspek tertentu.

"Vinicius Junior harus menempuh jalan ke arah itu dan, di antara hal-hal lainnya, berkomitmen menjalankan tugas-tugas bertahannya," tegasnya.

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Alvaro Benito juga menyoroti cara pelatih Jose Mourinho kemungkinan akan menangani situasi Vinicius sepanjang musim.

Menurutnya, Mourinho akan memiliki ruang untuk tetap memasukkan Vinicius Junior ke dalam susunan pemain di banyak pertandingan LaLiga, tetapi tuntutan kompetisi akan berbeda ketika tiba waktunya menghadapi laga-laga yang lebih sulit.

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"Akan ada banyak pertandingan di LaLiga di mana Mourinho bersikap fleksibel, memainkan Diomande di sisi kanan dan Vinicius di sisi kiri. Dalam 90 persen pertandingan tersebut, itu sudah cukup untuk meraih kemenangan," jelasnya.

Namun, situasinya akan berbeda di laga-laga besar. Ia memperingatkan, "Dalam pertandingan besar, melawan Barcelona atau di Liga Champions, Mourinho akan mengutamakan kepentingan tim, dan itu hal yang wajar. Jika Vinicius tidak menempuh jalan yang kita bicarakan itu, ia akan tetap berada di luar susunan pemain inti."