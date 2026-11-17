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Setelah 12 tahun menunggu dalam bayang-bayang, Marc-André ter Stegen akhirnya mencapai puncak yang ia impikan sepanjang hidupnya dan menjadi kiper utama timnas Jerman di usia 34 tahun. Namun, perayaan momen bersejarah ini dibarengi pengakuan mengejutkan dari Jürgen Klopp, yang mengungkap sebuah transfer yang bisa saja mengubah total karier kiper asal Jerman tersebut.

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Klopp, pelatih timnas Jerman saat ini sekaligus mantan pelatih Liverpool, menegaskan bahwa ia telah berusaha sekuat tenaga untuk mendatangkan ter Stegen ke klub Inggris itu ketika sedang membangun tim bersejarahnya di Anfield. Namun, sang kiper pada akhirnya lebih memilih pindah ke Barcelona dan memulai perjalanan panjang di Camp Nou.

Pernyataan Klopp itu muncul setelah kemenangan telak timnas Jerman atas Belanda dengan skor 5-0, dalam laga yang menegaskan bahwa era Neuer telah berakhir dan era ter Stegen resmi dimulai.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Jerman "ARD", Klopp mengatakan: "Saya selalu menganggapnya sebagai kiper yang luar biasa, dan saya ingin membawanya ke Liverpool, tetapi dia lebih memilih Barcelona. Jadi, saya tidak menyimpan dendam kepada siapa pun."

Ter Stegen kini tengah menjalani periode yang luar biasa, setelah akhirnya menjadi kiper utama timnas Jerman usai lebih dari satu dekade penuh menjadi pelapis sang legenda Manuel Neuer, kiper Bayern Munich.

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Meski tampil di empat edisi Piala Dunia dalam bayang-bayang Neuer, ia sudah mengoleksi 47 penampilan internasional bersama timnas Jerman dan setiap kali membuktikan bahwa dirinya layak mendapat tempat yang lebih besar.

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Klopp mengatakan bahwa kiper andalan barunya itu memiliki "perpaduan antara pengalaman dan kualitas", hal yang membuatnya saat ini unggul atas Alexander Nübel yang berusia 30 tahun dan Jonas Urbig yang berusia 23 tahun dalam persaingan menjaga gawang Die Mannschaft.

Banyak pihak menilai bahwa tampil sebagai kiper utama di turnamen besar, seperti Euro 2028, akan menjadi puncak sempurna bagi karier ter Stegen sekaligus pengganti atas tahun-tahun panjang penantiannya.

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Peminjamannya ke Ajax musim ini menjadi titik balik dalam kariernya, setelah ia kehilangan tempat utama di Barcelona, klub yang ia bela sejak 2014 dan gawangnya ia jaga tanpa tergantikan selama satu dekade penuh. Dalam periode itu, ia meraih Trofi Ricardo Zamora sebagai kiper terbaik di La Liga.

Peran ter Stegen di klub Catalan itu menurun secara signifikan, terutama setelah kedatangan Juan Garcia yang direkrut untuk dijadikan kiper utama yang baru, ditambah serangkaian cedera yang memengaruhi performa dan kebugarannya.

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Meski demikian, masa peminjaman di Ajax memberinya kesempatan emas untuk memulihkan kepercayaan dirinya, kembali menjadi sorotan, dan membuktikan bahwa ia masih merupakan salah satu kiper terbaik di dunia.

Ter Stegen memiliki kontrak yang masih berlaku bersama Barcelona hingga 30 Juni 2028, dan saat masa peminjamannya di Ajax saat ini berakhir, kontraknya akan tersisa satu tahun.

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Beberapa hari lalu, kiper asal Jerman itu berbicara tentang masa depannya dalam wawancara dengan surat kabar "Sport Bild". Ia menegaskan tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan apa pun, seraya berkata: "Kita masih di bulan November, jadi saya tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada musim panas."

Pernyataan Klopp membuka pintu bagi pertanyaan yang tak bisa diabaikan: bagaimana jika ter Stegen dulu menerima tawaran Liverpool? Apakah ia akan menjadi legenda di Anfield dan menjuarai Liga Champions bersama Klopp, alih-alih menunggu satu dekade penuh dalam bayang-bayang Neuer?

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Yang pasti, kiper asal Jerman itu telah memilih jalannya sendiri dan membayar harga penantian. Namun kini, ia memetik buah dari kesabarannya dan memimpin negaranya menuju era baru, sementara Klopp mengamatinya dengan bangga sebagai pelatih yang sangat memahami nilainya sejak berusaha merekrutnya bertahun-tahun silam.