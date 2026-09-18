Arno Vermeulen resmi pensiun pada 1 September lalu. Setelah 23 tahun bekerja di NOS, antara lain sebagai komentator dan analis, pria asal Alkmaar yang kini berusia 66 tahun itu merasa sudah cukup. Dalam wawancara dengan Voetbal International, Vermeulen antara lain membagikan kekhawatirannya soal generasi baru komentator.

Sebagai komentator, Vermeulen mengunjungi tak terhitung stadion di dalam dan luar negeri. Pada musim panas lalu, ia juga hadir langsung di Piala Dunia, di mana ia antara lain memberi komentar untuk laga yang kini sudah klasik, Argentina - Tanjung Verde.

Saat ini, kehadiran komentator secara langsung di stadion bukan lagi sesuatu yang otomatis. Vermeulen mempertanyakan hal itu dengan serius dan menyatakan bahwa seorang komentator di sebuah 'lemari sapu' tidak akan pernah bisa mencapai level yang sama seperti saat berada di stadion.

"Saya khawatir terhadap komentator-komentator muda," kata Vermeulen dalam wawancara dengan VI. "Semua bisa dilakukan di depan monitor. Beberapa orang mungkin bahkan tidak akan menyadarinya. Tetapi penjelasan yang begitu penting di NOS benar-benar hilang. Anda memang tidak berada di sana, jadi di luar pertandingan Anda tidak punya apa pun untuk diceritakan."

"Lalu Anda justru harus ikut duduk di podcast. Ada kontradiksi di situ. Selain itu, sebagai komentator Anda bisa ikut terseret oleh atmosfer stadion. Saat itulah Anda bisa tampil terbaik dan mendapat nilai 9. Di ruangan seperti itu, maksimal Anda hanya sampai nilai 7. Pendekatan Anda berbeda, karena pada hari seperti itu fokus Anda tertuju pada hal-hal lain."

"Anda tidak punya gambaran menyeluruh dan Anda tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar bola. Kekhawatiran saya adalah generasi muda komentator nantinya hanya melihat bilik-bilik berdebu dan tidak mengalami apa-apa lagi," tutur Vermeulen, yang menyebut Ziggo Sport sebagai contoh. Stasiun televisi itu memegang hak siar antara lain Liga Champions, Liga Europa, dan Conference League.

"Ziggo membayar banyak uang untuk hak siar Liga Champions, tetapi kemudian tetap menempatkan komentator di Hilversum. Saya benar-benar tidak mengerti itu sama sekali," tutup Vermeulen, yang tidak menutup kemungkinan untuk kembali sebagai komentator sebagai pekerja lepas. "Saya rasa tidak, tetapi saya juga tidak menutup kemungkinan itu. Jangan pernah bilang tidak akan pernah."