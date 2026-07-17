Tobias Lauritsen telah menemukan klub baru setelah hengkang dari Sparta sebagai pemain bebas transfer. Penyerang tersebut akan segera menandatangani kontrak dengan Sampdoria, demikian dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio.

Lauritsen telah membela Sparta selama empat musim terakhir. Dalam 144 pertandingan untuk klub tersebut, ia berhasil mencetak 52 gol dan memberikan 22 assist.

Penyerang berusia 28 tahun ini, menurut Transfermarkt, bernilai 3,5 juta euro, namun kini hengkang dari Sparta tanpa biaya transfer.

Pemain asal Norwegia ini akan menjalani tes medis pada hari Jumat di Italia, setelah itu ia akan langsung menandatangani kontrak jangka panjang.

Saat ini, Sampdoria berlaga di Serie B. Klub asal Genoa tersebut menempati peringkat ke-14 di divisi kedua Italia pada musim lalu.



