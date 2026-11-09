Titik lemah: 3 kesalahan yang membongkar celah bintang Barcelona

Atletico Madrid tak membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk menemukan titik lemah Barcelona, setelah sisi kiri pertahanan tim Katalan tersebut, yang dihuni oleh Joao Cancelo sejak menit pertama, berubah menjadi jalur serangan utama bagi tim besutan pelatih Diego Simeone.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa 3 upaya beruntun dari Los Rojiblancos membongkar titik-titik lemah bek asal Portugal itu, yang secara khusus kesulitan menentukan waktu yang tepat untuk maju dan menekan lawan, serta kapan ia harus mempertahankan posisi bertahannya.

Peringatan pertama datang melalui upaya Julian Alvarez, yang mendapati dirinya dalam situasi duel satu lawan satu dengan salah satu bek, setelah Atletico memanfaatkan ruang di sisi kiri pertahanan Barcelona.

Cancelo gagal menangani situasi itu dengan benar, dan membiarkan penyerang asal Argentina tersebut menciptakan peluang berbahaya.

Upaya kedua kembali datang dari area yang sama. Atletico bersikeras menyerang melalui sisi tersebut, dan berhasil memperoleh sepak pojok yang nyaris berubah menjadi gol pertama dalam pertandingan.

Marc Pubill melepaskan tendangan yang membentur tiang gawang, menegaskan bahwa tim ibu kota tersebut telah menemukan area yang dapat mereka gunakan untuk menyakiti tim besutan pelatih Hansi Flick.

Kang-in Lee menjadi penyebab utama di balik masalah yang dialami Barcelona, yang sebagian besar bebannya ditanggung oleh Cancelo.

Adapun upaya ketiga tidak berlalu tanpa hukuman. Cancelo kembali mendapati dirinya dalam situasi sulit selama sebuah serangan, di mana ia gagal memilih waktu yang tepat untuk maju menghadapi lawannya. Alvarez memanfaatkan situasi tersebut untuk mengirim bola kepada Giuliano Simeone, yang menuntaskan serangan dengan sukses, dan memberi Atletico Madrid keunggulan.

Dalam waktu hanya 10 menit, tim ibu kota tersebut menciptakan 3 peluang yang sangat berbahaya melalui sisi yang sama. Masalahnya bukan sekadar kesalahan individu, melainkan juga berkaitan dengan kekacauan dalam koordinasi pertahanan, yang berhasil dimanfaatkan Atletico sejak awal pertandingan.

Momen yang paling menggambarkan situasi muncul langsung setelah gol tercipta. Kiper Joan Garcia langsung menghampiri Cancelo, menahannya, dan mulai menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya.

Kiper Barcelona itu berusaha membenahi masalah posisi pemain asal Portugal tersebut di dalam lapangan, menyadari bahwa Atletico menemukan kemudahan yang sangat besar untuk menyerang melalui sisi tersebut.

Perbincangan antara kedua pemain itu mencerminkan besarnya kekhawatiran yang ditimbulkan oleh awal pertandingan. Cancelo, yang memiliki kemampuan menyerang luar biasa, kesulitan menjalankan tugas-tugas bertahannya menghadapi lawan yang mempersiapkan serangan-serangannya untuk menargetkan area tersebut secara khusus.

Babak pertama menyaksikan kesalahan keempat yang bisa saja berakhir dengan gol kedua bagi Atletico. Dengan tekanan dari tim ibu kota tersebut, Cancelo kehilangan bola di area pertahanan. Serangan itu kembali berakhir dengan tendangan dari Julian Alvarez, yang dihalau Joan Garcia di antara kedua kakinya, tetapi dengan kesulitan yang jelas terlihat.