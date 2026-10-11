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Botafogo v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport
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Tite kejutkan Ziyech dengan keputusan yang semula tidak direncanakan

H. Ziyech
Mirassol
Botafogo RJ
Serie A
Coritiba vs Botafogo RJ
Coritiba
Botafogo RJ vs Chapecoense AF
Chapecoense AF
Maroko
Brasil

Kreasi serangan dan sektor sayap

Pemain internasional Maroko, Hakim Ziyech, mendapatkan pujian dari pelatihnya, Tite, yang melihat kemampuan teknik dan keragaman peran ofensifnya sebagai kartu penting untuk memperkuat solusi taktis bagi tim Brasil, Botafogo, terutama di posisi pengatur serangan.

Tite menjelaskan, dalam pernyataan kepada media, bahwa Ziyech memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi posisi pengatur serangan, yang dikenal dengan posisi nomor 10, berkat kemampuannya bergerak di antara lini dan memanfaatkan ruang, di samping kemungkinan menempatkannya di sisi sayap.

Pelatih asal Brasil itu mengungkapkan bahwa Ziyech mendapatkan menit bermain lebih banyak dari yang direncanakan sejak awal, mengingat kebutuhan tim terhadap karakteristik tekniknya, seraya menegaskan bahwa fleksibilitasnya memberikan tim pelatih berbagai pilihan dalam susunan pemain dan pembagian peran ofensif.

Tite menyebutkan bahwa Medina mampu mengisi posisi pengatur serangan dengan gaya yang berbeda dari Ziyech, sementara Montoro untuk sementara keluar dari perhitungan akibat cedera di pergelangan kaki. Ia juga menjelaskan bahwa Danilo Pereira memiliki keunggulan dalam membawa bola secara vertikal dan menghubungkan permainan dengan para penyerang, sehingga memberikan tim solusi tambahan dalam membangun serangan.

Pujian ini datang setelah Ziyech tampil dalam dua pertandingan pertamanya dengan seragam Botafogo, di mana penampilannya mendapatkan respons positif dari para suporter, yang menunjukkan kekaguman terhadap kemampuannya, sebagai indikasi awal yang menjanjikan bagi bintang Maroko tersebut bersama tim barunya.

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