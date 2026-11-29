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Al-Ahli Saudi akan kembali menggelar latihan pada Selasa mendatang setelah pelatih asal Belanda, Marino Bosic, memutuskan memberi para pemainnya libur selama dua hari menyusul kemenangan 3-1 atas Al-Taawoun di Jeddah pada pekan ketiga belas Liga Roshn Saudi.

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Surat kabar Arab Saudi "Al-Riyadiyah" melaporkan bahwa keputusan libur tersebut tidak berlaku bagi dua pemain tim. Bek asal Brasil, Roger Ibañez, dan bek kiri Zakaria Hawsawi tetap menjalani program rehabilitasi masing-masing di bawah pengawasan tim medis sebagai bagian dari upaya pemulihan agar bisa kembali berlatih bersama tim.

Ibañez absen dalam dua laga terakhir Al-Ahli melawan Al-Shamal asal Qatar dan Al-Taawoun setelah mengalami ketegangan otot paha saat menghadapi Al-Nassr pada Jumat dua pekan lalu, dalam laga klasik yang ditunda dari pekan kesembilan.

Sementara itu, Zakaria Hawsawi hanya duduk di bangku cadangan saat menghadapi Al-Shamal, dalam laga yang digelar pada Senin di Grup Barat Liga Champions Asia Elite, sebelum absen dari daftar pemain untuk laga melawan Al-Taawoun akibat nyeri lutut.

Al-Ahli dijadwalkan kembali berlatih pada Selasa malam di markasnya di Jeddah untuk memulai persiapan menghadapi Al-Faisaly, yang akan digelar Jumat mendatang pada pekan keempat belas liga.

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Tim tersebut akan menjalani laga itu dengan moral tinggi setelah kembali ke jalur kemenangan di Liga Roshn Saudi, dengan meraih dua kemenangan beruntun atas Al-Nassr dan Al-Taawoun dengan skor yang sama, 3-1.

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Al-Ahli kini mengoleksi 27 poin dan naik ke peringkat keempat klasemen, meski sempat tersandung di kancah Asia di antara kedua laga tersebut, setelah kalah 2-3 dari tuan rumah Al-Shamal asal Qatar di turnamen yang gelarnya mereka raih dalam dua musim terakhir.

Tiga Sosok Eropa Bersaing untuk Posisi Direktur Olahraga

Di sisi lain, manajemen perusahaan Klub Al-Ahli mengambil langkah baru dalam upaya mencari direktur olahraga anyar, setelah pilihan mereka mengerucut pada tiga nama asal Eropa yang dicalonkan untuk mengisi posisi tersebut pada musim ini.

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Surat kabar "Al-Riyadiyah" mengungkapkan bahwa manajemen Al-Ahli saat ini tengah mempelajari ketiga berkas tersebut sebagai persiapan untuk membandingkannya dan memilih nama yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek olahraga klub sebelum mengambil keputusan akhir.

Manajemen berupaya menuntaskan persoalan ini secepat mungkin, tetapi pada saat yang sama tidak ingin terburu-buru. Mereka memberikan waktu yang cukup bagi proses penilaian demi memastikan terpilihnya sosok yang tepat untuk mengisi posisi tersebut.

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Pada 16 November ini, "Al-Riyadiyah" mengungkapkan bahwa manajemen eksekutif memiliki daftar berisi 20 nama asal Eropa yang dicalonkan dan telah memulai negosiasi awal dengan sejumlah di antaranya, meski saat itu pembicaraan belum mencapai tahap lanjut.

Sebelumnya, pada 22 Oktober lalu, surat kabar tersebut menyebut bahwa dewan direksi klub memimpin proses pemilihan direktur olahraga dengan berkoordinasi bersama CEO serta melibatkan tenaga ahli eksternal yang berspesialisasi dalam perekrutan talenta di bidang olahraga.

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Langkah ini diambil setelah Osama Hawsawi mengundurkan diri dari jabatan pelaksana tugas direktur olahraga pada 27 September lalu, hanya 24 hari setelah menggantikan Rui Pedro, akibat perbedaan pandangan dengan manajemen klub terkait sejumlah persoalan dan kewenangan yang berkaitan dengan tim utama sepak bola.

Perusahaan Klub Al-Ahli mengumumkan penunjukan Pedro sebagai direktur olahraga pada 2 Oktober 2025, setelah didatangkan dari klub Portugal Benfica, sebelum mengakhiri tugasnya pada September lalu menyusul kekalahan tim dari Al-Kholood dan Al-Hilal di Liga Roshn Saudi.

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Dengan demikian, manajemen Al-Ahli semakin dekat untuk mengakhiri fase pergantian beruntun di posisi direktur olahraga, di tengah penantian para pendukung untuk mengetahui identitas sosok baru tersebut dan apakah ia mampu mengakhiri ketidakstabilan manajerial dalam urusan ini serta turut mewujudkan ambisi klub pada fase berikutnya.