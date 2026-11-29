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Dani Olmo terus membuktikan diri sebagai bintang penentu di skuad Barcelona. Ia menjadi aktor utama yang membawa tim Catalan itu unggul atas tuan rumah Deportivo La Coruña pada Minggu malam di Stadion Riazor, dalam lanjutan pekan ke-14 La Liga, sebuah laga yang sarat makna bagi tim dan para pendukungnya.

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Barcelona tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan dominasinya. Lamine Yamal membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 85 detik, berkat kecerdikan Dani Olmo di kotak penalti. Olmo membiarkan bola lewat dengan cara yang mengecoh lini belakang Deportivo, sehingga bola sampai ke kaki sang winger muda yang tanpa ragu menjebloskannya ke gawang.

Gol cepat itu memberi sang pemuncak klasemen keunggulan dini. Namun, tuan rumah menolak menyerah dan berhasil membalas hanya beberapa menit kemudian, di tengah atmosfer yang membara di tribune Stadion Riazor.

Pada menit kesembilan, penyerang asal Gabon Pierre-Emerick Aubameyang mengembalikan kedudukan menjadi imbang. Ia menerima umpan terobosan yang akurat, memanfaatkan kekuatan fisiknya untuk mengungguli bek Barcelona Pau Cubarsí, lalu dengan cermat mencungkil bola melewati kiper Joan García yang maju menghadangnya tanpa mampu menghentikannya.

Gol Aubameyang kembali menghidupkan laga dan memaksa Barcelona segera berupaya merebut kembali keunggulan, sementara tuan rumah berambisi memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri dan dukungan suporter untuk mengejutkan sang pemimpin klasemen.

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Balasan tim Catalan tidak lama berselang. Dani Olmo kembali membawa Barcelona unggul pada menit ke-21 setelah menuntaskan serangan yang tersusun rapi lewat sundulan keras, memanfaatkan umpan silang akurat yang dikirim Gordon dari sisi kanan.

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Peluang itu berawal dari aksi apik Gordon yang dengan lihai melewati Mella, lalu menusuk hingga ke garis gawang dan mengirim umpan silang yang menemukan Olmo di posisi tepat. Gelandang serang itu kemudian menyundul bola ke gawang, mengalahkan upaya kiper Leo Román yang mencoba menghalaunya dari jarak dekat.

Gol Olmo bukan sekadar tambahan angka, melainkan mempertegas pengaruh besarnya terhadap jalannya laga. Ia berkontribusi pada gol pertama Lamine Yamal, sebelum mengambil sendiri tugas mengembalikan keunggulan bagi tim Catalan.

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Dengan demikian, Olmo terlibat langsung dalam kedua gol Barcelona, menegaskan nilainya dalam sistem serangan tim serta kemampuannya membuat perbedaan, baik lewat pergerakan tanpa bola maupun dalam menuntaskan serangan.

Catatan bersejarah baru dalam karier Olmo

Sementara itu, akun statistik "Mister Chip" mengungkap catatan menarik sang bintang Spanyol. Menurut akun tersebut, golnya ke gawang Deportivo La Coruña, yang merupakan gol ke-19 miliknya di La Liga, menjadi kali pertama ia mencetak gol lewat sundulan di kompetisi tersebut.

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Statistik ini memiliki makna tambahan, sebab Olmo belum pernah mencetak lebih dari satu gol sundulan bersama Barcelona di semua kompetisi. Gol sundulan itu ia cetak ke gawang Inter Milan pada leg kedua semifinal Liga Champions 2025, dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 4-3 bagi tim Italia tersebut.

Laga ini sangat penting bagi Barcelona, yang datang dengan target meraih tiga poin untuk memperkokoh posisinya di puncak klasemen La Liga, memanfaatkan kegagalan rival mereka, Real Madrid, yang kalah 1-2 dari Deportivo Alavés.

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Kemenangan akan menjadi kesempatan berharga bagi tim Catalan untuk memperlebar jarak dengan pesaing terdekatnya dan memberikan pukulan baru bagi para pengejarnya dalam perburuan gelar.

Kunjungan ke Riazor juga terasa istimewa, karena ini merupakan kunjungan pertama Barcelona ke stadion tersebut dalam delapan tahun terakhir. Selain itu, laga ini bertepatan dengan peringatan 127 tahun berdirinya klub pada 29 November, sehingga momen ini semakin spesial bagi para pendukung Blaugrana yang berharap merayakan hari jadi klub kesayangan mereka dengan kemenangan berharga.