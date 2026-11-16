Tinggalkan Lapangan Sambil Menangis, Talenta Muda Barcelona Terancam Absen Panjang

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Kekhawatiran menyelimuti Barcelona akibat cedera otot yang menerpa tim cadangan mereka setelah kalah 0-1 dari Girona B di Stadion Johan Cruyff. Dalam laga tersebut, tiga pemain mengalami masalah fisik, termasuk talenta asal Mali, Ibrahim Diarra.

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Menurut laporan harian Spanyol, Sport, Barcelona sedang menunggu hasil pemeriksaan medis yang akan dijalani Ibrahim Diarra, Dani Avila, dan Hafiz Gariba pada Senin, setelah ketiga pemain tersebut mengalami masalah di area otot paha belakang.

Kekalahan dari Girona B bukan satu-satunya pukulan yang diterima tim cadangan asuhan Juliano Belletti. Cedera-cedera tersebut menambah pusing staf pelatih, yang sudah kekurangan pemain akibat panggilan tim nasional dan cedera sebelumnya.

Laporan itu menyebutkan bahwa keharusan Barcelona Atlètic memainkan laga tersebut, meski banyak pemain absen, harus dibayar mahal. Tim kalah untuk pertama kalinya musim ini di Stadion Johan Cruyff, dan jumlah pemain cedera bertambah secara mengkhawatirkan.

Dani Avila: Kembali Kambuh Usai Pulih dari Cedera Lutut

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Kondisi Dani Avila menjadi salah satu sumber kekhawatiran utama di dalam tim. Pemain tersebut baru mendapatkan menit bermain pertamanya musim ini dua pekan lalu, saat menghadapi Arnedo dalam laga yang dimenangi Barcelona 2-1, setelah pulih dari cedera lutut.

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Setelah itu, gelandang tersebut diistirahatkan saat melawan Manresa. Ia direncanakan kembali bermain secara bertahap sesuai program pemulihan cedera yang normal.

Namun, situasi minimnya pemain memaksa Belletti menurunkannya sebagai starter melawan Girona B, meski hal itu tidak termasuk dalam rencana pemulihan bertahapnya.

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Baru lima menit berjalan, Avila merasakan tusukan di bagian belakang kaki kirinya. Ia pun terpaksa meninggalkan lapangan dan menuju ruang ganti sambil menangis, sebuah pemandangan yang menggambarkan besarnya kekecewaan sang pemain setelah masa absennya sebelumnya.

Ibrahim Diarra Menangis: Kekhawatiran akan Cedera Baru

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Sementara itu, kasus yang paling memilukan di Barcelona menimpa talenta asal Mali, Ibrahim Diarra. Ia masuk sebagai pemain pengganti dalam laga tersebut, setelah staf pelatih berhati-hati menangani kondisinya karena riwayat cedera otot yang baru dialaminya.

Diarra memulai musimnya pada akhir September lalu setelah pulih dari cedera otot. Namun, ia kembali kambuh sehingga tak bisa bermain, sebelum perlahan kembali masuk dalam rencana Belletti.

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Sang pelatih hanya memberinya delapan menit saat melawan Manresa, sebelum menurunkannya di menit-menit akhir melawan Girona B dalam upaya menyelamatkan pertandingan dan membalikkan keadaan.

Namun, pemain asal Mali itu tidak mampu menuntaskan penampilannya. Ia mengalami cedera baru di area otot paha belakang, di tengah kelelahan yang dialami tim dan situasi sulit yang memaksa para pemain mengerahkan tenaga ekstra.

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Diarra meninggalkan lapangan diiringi tepuk tangan penonton sambil menutupi wajahnya dengan kaus dan menangis. Pemandangan mengharukan itu mengundang simpati rekan-rekannya yang datang untuk menghiburnya, bahkan beberapa pemain lawan juga turut memberikan dukungan.

Juliano Belletti tidak sekadar memantau situasi dari bangku cadangan. Ia menunggu sang pemain di pinggir lapangan untuk menghibur dan meredakan kesedihannya.

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Sport menjelaskan bahwa cedera Diarra menimbulkan kesedihan mendalam di tim cadangan, mengingat potensi besar yang dimiliki gelandang asal Mali tersebut. Hingga kini, ia belum mampu lepas dari masalah fisik yang menghambat konsistensi dan perkembangannya.

Perkiraan awal menunjukkan bahwa cedera Diarra bisa menjadi yang paling lama di antara ketiga kasus tersebut. Namun, durasi absennya baru dapat dipastikan setelah hasil pemeriksaan medis keluar.

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Hafiz Gariba dan Kasus Lain Jelang Derbi Tim Cadangan

Selain Diarra dan Avila, Barcelona juga menunggu kepastian kondisi bek Hafiz Gariba. Ia mampu bermain hingga akhir melawan Girona B, tetapi merasakan nyeri di otot belakang kaki kirinya seusai pertandingan.

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Para pemain menyadari ia kesakitan karena berulang kali menyentuh area yang cedera. Ia juga dengan jelas menunjukkan letak nyerinya kepada rekannya, Orian Goren.

Barcelona berharap hasil pemeriksaan membawa kabar baik soal Gariba, yang mampu menuntaskan pertandingan meski merasakan nyeri.

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Staf pelatih juga menantikan kembalinya Landry Farré, yang mengalami radang membran sinovial di lutut kanan, serta Guillem Víctor, yang mengalami robekan otot di paha belakang kiri, jelang derbi tim cadangan melawan Espanyol pada Sabtu mendatang pukul 18.00 di Ciutat Esportiva Dani Jarque.

Namun, harian tersebut menyebutkan bahwa peluang kedua pemain untuk tampil dalam laga itu tampak kecil, mengingat sempitnya waktu pemulihan.

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Sebelum itu, Barcelona Atlètic akan menghadapi Can Vidalet pada Rabu pukul 19.00 dalam ajang Piala Catalunya. Mereka diperkirakan akan mengandalkan banyak pemain dari tim junior akibat krisis pemain yang melanda tim.

Para pemain dijadwalkan libur pada Senin dan kembali berlatih pada Selasa untuk mempersiapkan laga-laga berikutnya.

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Dengan demikian, Belletti menghadapi krisis nyata di waktu yang sulit. Laga melawan Girona B tak hanya berujung kekalahan di lapangan, tetapi juga menjadi pukulan ganda bagi tim cadangan akibat rentetan cedera yang mengancam sejumlah talenta mudanya, terutama Ibrahim Diarra, yang hasil pemeriksaannya ditunggu Barcelona dengan penuh kecemasan.