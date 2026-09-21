Tindakan tak terduga: Torres membuang kenangan Barcelona

Bintang Paris Saint-Germain asal Spanyol, Ferran Torres, menghapus seluruh konten yang berkaitan dengan mantan klubnya, Barcelona, dari sorotan (highlights) yang tersimpan di akun pribadinya di situs "Instagram", sebagai tanda bahwa ia menutup babak perjalanannya bersama tim Katalan tersebut dan memulai lembaran baru. Langkah ini tidak luput dari perhatian menyusul kepergiannya dari skuad klub musim panas ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", dengan tindakan ini Torres juga mengakhiri babak perjalanannya di platform media sosial, sekaligus menutup era yang berlangsung selama empat setengah musim di Barcelona. Ferran datang ke Barca pada Januari 2022 dari Manchester City, dan tampil dalam 207 pertandingan dengan torehan 65 gol sebelum memulai petualangan baru bersama Paris Saint-Germain.

Penyerang asal Spanyol itu mencatatkan langkah mencolok lainnya jauh dari Camp Nou yang tak luput dari perhatian; ia menghapus unggahan-unggahan terkait Barcelona yang selama ini ia simpan di sorotan (highlights) "Instagram".

Sang pemain tidak menyertakan keputusan ini dengan pesan atau penjelasan terbuka mengenai alasannya, sehingga tidak dapat dipastikan apakah tindakannya sekadar pembaruan profil pribadinya, atau upaya darinya untuk menjaga jarak antara dirinya dan masa-masanya bersama Blaugrana.





Data mengonfirmasi bahwa konten yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari akun sang pemain kini tidak lagi ada, setelah Ferran memutuskan untuk melepas gambar-gambar tersebut begitu masa baktinya bersama Barcelona berakhir dan dimulainya kehidupan sepak bola baru di Paris.

Kepergian penyerang asal Spanyol itu disertai dengan pesan perpisahan yang di dalamnya ia menegaskan penghargaan atas segala hal yang dilaluinya selama masa baktinya bersama tim Katalan tersebut. Ferran menulis: "Membela warna klub ini adalah kebanggaan bagi saya", seraya mengakui bahwa Barcelona telah menjadi rumahnya selama tahun-tahun terakhir.

Penyerang tersebut datang ke Barca di tengah ekspektasi besar, untuk mengakhiri babak di mana ia berpindah-pindah antara momen kejayaan dan popularitas dengan waktu-waktu lain saat ia terpaksa berjuang demi mengamankan tempat di susunan pemain utama.



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