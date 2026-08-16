Tindakan lama di balik cemoohan terhadap Cucurella

Publik klub Jerman, Schalke, tidak bersikap ramah kepada bintang Spanyol Marc Cucurella, yang baru saja bergabung dengan Real Madrid, dalam laga persahabatan kedua tim yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos 3-0.

Jaringan Defensa Central menyebutkan bahwa penonton di Stadion Veltins-Arena menyambut Cucurella dengan cemoohan menggema saat ia memasuki lapangan hijau pada menit ke-61, ketika menggantikan Alvaro Carreras.

Semua itu berawal dari babak perempat final Euro 2024 antara Spanyol dan Jerman, yang berakhir dengan kemenangan La Furia Roja 2-1, ketika tuan rumah memprotes sentuhan tangan dari pemain yang kini menjadi bek Real Madrid tersebut, di dalam kotak penalti timnas Spanyol, namun wasit Anthony Taylor memutuskan untuk tidak memberikan penalti.

Namun perlu diingat bahwa awal dari situasi ini juga menyaksikan adanya pelanggaran dari timnas Jerman, sesuatu yang dengan mudah dilupakan oleh pihak Jerman, menurut laporan tersebut.

Sebab, tepat sebelum tembakan Jamal Musiala, bola mengenai otot trisep di lengan penyerang Jerman Niclas Fullkrug, yang sebenarnya merupakan pelanggaran sebelumnya yang menguntungkan Spanyol.

Meski demikian, komite wasit UEFA mengakui bahwa sentuhan tangan kontroversial dari Cucurella di hadapan Jerman pada perempat final Euro tersebut seharusnya berbuah penalti.

Karena Piala Dunia yang dimenangi Spanyol sebagai juara, Cucurella terpaksa memperpanjang masa liburannya dan baru bergabung dengan latihan di Valdebebas pada awal pekan ini, yang menyebabkan penampilan perdananya bersama Real Madrid tertunda.