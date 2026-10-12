Kartu merah yang diberikan hakim Diaz de Mera kepada Vinicius Junior, bintang Real Madrid, dalam laga melawan Villarreal di Santiago Bernabeu, masih terus memicu perdebatan luas, setelah pemain Brasil itu menjambak rambut lawannya, Salibah, sebelum mencetak gol yang semestinya memberi keunggulan 2-0 bagi Los Blancos. Insiden tersebut memunculkan perbedaan pendapat antara mereka yang menilai tindakan itu layak diganjar kartu merah dan mereka yang berpandangan bahwa aksi tersebut tidak menunjukkan adanya niat untuk mencederai lawan.

Dalam konteks ini, Gerard Lopez, mantan pemain Barcelona, menggambarkan tindakan Vinicius sebagai sesuatu yang "buruk, kotor, dan licik", saat tampil di kanal "Movistar Plus". Ia menilai insiden tersebut sebenarnya tidak layak menimbulkan perdebatan sebesar ini, meski terjadi di Stadion Bernabeu dan melibatkan bintang Real Madrid.

Lopez berkata: "Itu adalah tindakan yang mengingatkan saya pada apa yang biasa kami lihat di halaman sekolah ketika urusan berakhir dengan perkelahian. Insiden ini dibesar-besarkan secara berlebihan, karena terjadi di Bernabeu, karena berkaitan dengan Vinicius, dan karena terjadi sebelum sebuah gol tercipta. Tetapi tidak ada yang kontroversial di sini; ini kartu merah yang sangat jelas."

Sebaliknya, Jorge Valdano, mantan bintang, mantan pelatih, dan mantan direktur olahraga Real Madrid, memberikan penafsiran berbeda atas insiden tersebut. Ia menilai tindakan Vinicius bersifat insting dan tidak mengandung bukti jelas adanya niat mencederai lawannya, meski ia mengakui bahwa pemain itu melakukan perilaku yang tidak sportif.

Valdano menjelaskan: "Saya membedakan antara meludah, misalnya, dengan apa yang terjadi di sini. Ini benar-benar gerakan insting; dia merasa terkepung, lalu mencoba melepaskan diri dari para lawannya dengan cara paling tidak sportif yang bisa dia lakukan. Namun saya tidak melihat adanya unsur kesengajaan atau niat jahat dalam tindakan itu."