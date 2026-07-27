Timnas sepak bola putri Maroko, selaku tuan rumah yang didukung para pendukungnya sendiri, mengawali perjalanan mereka di Piala Afrika 2026 dengan kemenangan telak atas Kenya (4-0) pada Minggu malam, dalam pembukaan yang sempurna untuk edisi ke-14 turnamen yang digelar di Kerajaan Maroko hingga 16 Agustus mendatang.

Para pemain putri Maroko mendominasi jalannya laga sejak awal, membuka keunggulan melalui Sakina Ouzraoui pada menit ke-19, sebelum Mariam Atiq menambah gol kedua pada menit ke-28, dan Ibtissam El Jraidi memantapkan hasil dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-32, sebelum kembali di awal babak kedua mencatatkan gol pribadinya yang kedua sekaligus gol keempat bagi timnas Maroko pada menit ke-47.

Pada pertandingan kedua di Grup A, timnas Aljazair, salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar kontinental, meraih kemenangan berharga atas Senegal dengan skor 2-0, dalam awal yang kuat yang mengisyaratkan persaingan sengit memperebutkan puncak grup.

Mantan pemain Fleury, Marine Dafeur, membuka keunggulan bagi Aljazair melalui tendangan penalti pada menit ke-41, sebelum mantan pemain Nantes, Melissa Bettoni — yang kini bermain untuk klub Amerika Washington Spirit — menggandakan hasil pada menit ke-86, memberikan Aljazair awal yang sempurna di turnamen ini.

Dengan hasil-hasil ini, timnas Maroko dan Aljazair memuncaki klasemen Grup A dengan tiga poin untuk masing-masing, sambil menanti pertemuan langsung di antara keduanya pada Kamis mendatang, dalam laga penentu yang akan menentukan gambaran lolos dan penguasaan puncak grup, di tengah prediksi laga panas antara kedua tim yang menampilkan permainan memukau pada babak pembuka.