Tim nasional wanita Belanda praktis sudah tidak mungkin gagal melaju ke putaran berikutnya di play-off Piala Dunia. Tim asuhan pelatih Arjan Veurink itu memenangi leg pertama tandang melawan Hungaria dengan skor telak 0-8. Lineth Beerensteyn dan Victoria Pelova sama-sama mencetak hat-trick, sementara Esmee Brugts dan Damaris Egurola juga ikut mencatatkan nama di papan skor di Felcsút.

Karena Belanda finis di posisi kedua dalam grup kualifikasi Piala Dunia mereka, tim itu harus mencoba merebut tiket ke putaran final lewat play-off. Jika pekan depan tidak terjadi keajaiban di Tilburg, Belanda akan menghadapi Turki atau Slovenia pada akhir tahun ini untuk memperebutkan satu tempat di Piala Dunia, musim panas tahun depan di Brasil.

Belanda langsung tampil jauh lebih kuat daripada Hungaria dan unggul lewat Beerensteyn, yang memanfaatkan gerakan tipuan Pelova lalu menuntaskan peluang. Tak lama kemudian, penyerang Real Madrid itu juga mencetak gol keduanya, kali ini dari umpan silang Lynn Wilms.

Lewat tembakan Pelova yang berubah arah, skor menjadi 0-3 pada menit ke-26. Belum berhenti sampai di situ, karena tepat jelang turun minum tim asuhan Veurink juga mencetak gol keempatnya. Brugts mencetak gol lewat bola rebound setelah percobaan Pelova: 0-4.

Pertandingan berikutnya NED World Cup Qualification UEFA 14.45 HUN

Setelah jeda, Belanda juga nyaris tidak mendapat ancaman dari Hungaria, yang bahkan belum lima menit setelah babak kedua dimulai tak mampu berbuat apa-apa terhadap sundulan tepat sasaran Egurola. Tak lama kemudian, Pelova mencetak gol keduanya pada malam itu. Pemain Tottenham Hotspur itu mencetak gol setelah beberapa gerakan mengecoh: 0-6.

Pelova tidak terbendung dan juga melengkapi hat-trick-nya. Seorang bek Hungaria begitu saja kehilangan bola kepada pemain setengah Bulgaria itu, yang dengan sangat mudah menuntaskannya. Beerensteyn juga melengkapi hat-trick-nya pada masa injury time. Ia menceploskan bola setelah Lotte Keukelaar mengenai mistar: 0-8.







