Timnas Indonesia Siap Tempur Lawan Myanmar

Yeyen mengatakan persiapan untuk laga uji coba ini berjalan lancar.

Asisten pelatih timnas Indonesia Yeyen Tumena menyebut skuatnya sudah siap berhadapan dengan Myanmar. Kedua tim bakal beruji coba di Stadion Mandala Thiri, Senin (25/3).

Menurut Yeyen, tidak kendala berarti yang dihadapi timnya selama persiapan. Seluruh pemain yang dipanggil dapat menjalankan permainan sesuai dengan yang diberikan pelatih Simon McMenemy.

"Pemain dalam kondisi bagus, cuaca di Myanmar sama seperti Jakarta jadi tidak ada kendala. Hari ini kami lakukan berbagai menu latihan untuk persiapan laga melawan Myanmar," kata Yeyen dikutip dari laman resmi PSSI.

Yeyen menambahkan bahwa variasi latihan pada sore ini yakni warming up spesifik footbal, pattern attacking , game simulation how to play melawan Myanmar, analisa permainan Myanmar saat mereka jumpa lawan Cina Taipei, dan memoles terus proses set piece.

"Coach Simon dan semua tim ingin mempersembahkan kemenangan pada pertandingan nanti. Dua minggu TC pertama dilakukan menjauh dari segalanya. Hal itu sangat baik untuk kekompakan dan kerja sama tim. Sekarang saat nya foKus memberikan perubahan dan melakukan yang terbaik saat melawan Myanmar," ucapnya.

Sedangkan gelandang timnas Indonesia Evan Dimas, mengatakan bakal memberikan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Ia tak mau perjalanan jauh sia-sia tanpa meraih kemenangan.

"Kami akan bekerja keras saat melawan Myanmar nanti. Kami sudah mempersiapkan dengan baik jelang laga melawan mereka. Myanmar tim yang bagus, kita waspadai mereka. Yang jelas kami sudah siap melawan Myanmar dan meraih kemenangan," ujar Evan.