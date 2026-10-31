Bintang Timnas Indonesia Diakui Dunia! Lothar Matthaus Puji Peran Vital Kevin Diks Di Borussia Monchengladbach

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Bek andalan Timnas Indonesia, Kevin Diks, sukses mencuri perhatian panggung sepakbola Eropa, di mana pesonanya kini diakui langsung oleh legenda besar timnas Jerman dan pemenang Piala Dunia 1990, Lothar Matthaus.

Iklan

Memasuki musim keduanya berseragam Borussia Monchengladbach, performa solid Diks di jantung pertahanan Die Fohlen membuktikan bahwa pemain berdarah Nusantara mampu unjuk gigi di kompetisi elite sekelas Bundesliga.

Matthaus, yang pernah mengabdi untuk Gladbach di awal kariernya, tak segan menyanjung kualitas bek berusia 30 tahun tersebut sebagai salah satu pilar paling krusial bagi skuad dengan catatan impresif 40 penampilan dan torehan lima gol sejauh ini.

Kunci Pertahanan & Karakter Pemimpin

Matthaus secara khusus menyoroti betapa sentralnya kehadiran Diks di lini belakang Gladbach, memujinya bukan hanya karena kemampuan teknis, tetapi juga karisma kepemimpinannya di atas lapangan.

Legenda yang identik dengan peran libero tersebut memberikan sanjungan terbuka atas adaptasi brilian sang pemain: "Diks adalah pemain kunci di Monchengladbach, setelah memasuki musim keduanya. Dia bagus dalam bertahan. Dia seorang pemimpin, punya karakter di lapangan."

Getty Images

Iklan Iklan

Standar Penilaian Sang Legenda

Pujian tersebut bernilai sangat tinggi karena datang dari sosok yang memiliki ikatan batin mendalam dengan DNA Borussia Monchengladbach. Klub tersebut adalah panggung profesional pertama Matthaus pada periode 1979 hingga 1984 (162 penampilan dan 36 gol), sehingga penilaiannya terhadap etos kerja Diks sangat otentik karena didasari oleh standar tinggi seorang ikon yang sangat memahami kultur dan ekspektasi di Borussia-Park.

Topik Terkait

Pesan Kerja Keras Untuk Bertahan

Sebagai panutan dengan 150 caps untuk timnas Jerman, Matthaus juga menitipkan wejangan krusial agar eks penggawa FC Copenhagen itu tidak cepat berpuas diri. Sang juara dunia menaruh harapan besar pada konsistensi Diks demi masa depan tim.

"Yang bisa saya sampaikan untuknya dan semua pemain, adalah harus terus bekerja keras setiap hari, berkembang, dengan demikian akan selalu diandalkan tim," tegasnya.

Iklan

"Saya rasa dia sangat bagus dan semoga membantu Gladbach bertahan di Bundesliga."

Getty Images

Tantangan Kebugaran Terkini

Sayangnya, di tengah derasnya sanjungan tersebut, bek kebanggaan tanah air ini tengah menghadapi kendala yang memaksanya absen dalam tiga laga beruntun melawan Stuttgart, Karlsruher, dan Paderborn. Setelah menepi akibat urusan pribadi, Gladbach mengonfirmasi bahwa Diks kini berstatus trainingsrückstand (tertinggal dalam porsi latihan fisik)—sebuah rintangan kebugaran yang harus segera ia taklukkan demi menjawab langsung ekspektasi dan pesan Matthaus di atas lapangan.