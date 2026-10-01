Timnas Belanda pada Kamis lolos dari kekalahan atas Yunani pada fase akhir laga. Sempat tertinggal 2-0 saat turun minum di Thessaloniki setelah babak pertama yang dramatis, Oranje akhirnya mampu menyamakan kedudukan lewat Virgil van Dijk dan pemain pengganti Tijjani Reijnders untuk membuat tim asuhan pelatih Xavi mengakhiri laga dengan skor 2-2.

Xavi memilih sejumlah nama yang cukup mengejutkan dalam starting XI-nya. Jurriën dan Quinten Timber untuk pertama kalinya tampil bersama sebagai starter dalam laga internasional timnas Belanda, sementara Ruben van Bommel juga mendapat kesempatan sejak awal dan Mexx Meerdink dipilih untuk memimpin lini serang.

Yunani sejak menit pertama sudah menunjukkan bagaimana mereka ingin menyulitkan Oranje. Vangelis Pavlidis lolos dari kawalan lini belakang Belanda hanya dalam 35 detik pertama dan tak lama kemudian Christos Tzolis sempat mengira telah membuka skor, tetapi golnya dianulir karena Pavlidis, yang berada dalam posisi offside, menghalangi Bart Verbruggen. Belanda banyak menguasai bola, tetapi nyaris tidak mampu menciptakan peluang matang dalam serangan.

Pada menit ke-23, Yunani akhirnya pantas unggul. Setelah tendangan gawang panjang, bola diteruskan dengan sundulan dan Fotis Ioannidis bisa melaju ke gawang Belanda, dengan Van Dijk membuat posisi offside menjadi tidak berlaku. Ioannidis tetap tenang, mendapat banyak ruang dari Van Dijk, lalu melepaskan tembakan melengkung melewati Verbruggen ke tiang jauh: 1-0.

Setelah itu Oranje terus mencari celah, tetapi tempo permainan terlalu lambat dan tim tuan rumah tetap paling berbahaya saat melakukan transisi. Verbruggen mencegah ketertinggalan yang lebih besar lewat penyelamatan atas Konstantinos Karetsas, tetapi sesaat sebelum turun minum petaka benar-benar datang. Van Bommel kehilangan bola secara ceroboh lewat umpan balik yang sepenuhnya salah arah, lalu Ioannidis mengirim umpan dan pemain pengganti Giorgios Masouras menyontek bola masuk pada menit ke-47 babak pertama untuk membuat skor menjadi 2-0.

Xavi melakukan perubahan besar saat jeda dan meninggalkan Van Bommel, Guus Til, serta Quinten Timber di ruang ganti. Noa Lang, Tijjani Reijnders, dan Ryan Gravenberch masuk ke lapangan, dan Oranje langsung meningkatkan tempo. Hasilnya datang pada menit ke-59, ketika Van Dijk menanduk masuk sepak pojok Joey Veerman untuk memperkecil ketertinggalan.

Enam menit kemudian Belanda tampak sudah menyamakan kedudukan. Dumfries merebut bola di kotak penalti Yunani dan mencetak gol, tetapi setelah intervensi VAR, gol tersebut dianulir karena offside. Xavi kemudian juga memasukkan Joshua Zirkzee menggantikan Meerdink dan melihat timnya terus menekan dengan semakin intens.

Oranje terus menekan dan pada menit ke-73 kembali melihat gol Dumfries dianulir karena offside. Xavi juga memasukkan Joshua Zirkzee dan debutan Gjivai Zechiël ke lapangan. Zirkzee pada menit ke-86 sudah nyaris mencetak gol penyeimbang. Namun, sundulannya dengan gemilang ditepis kiper Yunani Kostas Tzolakis.

Tiga menit kemudian, gol 2-2 akhirnya lahir. Lang mengirim umpan silang yang bagus, lalu percobaan salto Zechiël diblok dan bola jatuh ke kaki Reijnders. Gelandang itu tak ragu dan melepaskan tembakan rebound yang bersarang telak ke gawang.

Dengan demikian, Belanda tetap tidak terkalahkan dalam laga ketiga di bawah Xavi dan terus membuntuti pemuncak klasemen Yunani di grup.