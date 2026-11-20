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Belanda akan menghadapi Portugal di perempat final Nations League, berdasarkan hasil undian yang digelar Jumat sore di Nyon, Swiss. Timnas Belanda akan bermain di kandang lebih dulu.

Belanda pun akan menghadapi Portugal di perempat final Nations League. Jika mampu mengalahkan Portugal, timnas Belanda akan bertemu Spanyol atau Prancis.

Sebelum undian, sudah diketahui bahwa Belanda hanya bisa mendapatkan salah satu juara grup di perempat final: Portugal, Prancis, atau Prancis.

Pertemuan Belanda dengan juara grup Portugal ini tidak lepas dari pertandingan Senin lalu yang berakhir buruk bagi mereka (Jerman 5-0 Belanda).

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Akibat kekalahan telak itu, Jerman finis di puncak grup Belanda, sementara timnas Belanda berada di posisi kedua. Seandainya kalah dengan selisih gol lebih kecil, timnas Belanda akan menjadi unggulan grup.

Jerman pun menjadi unggulan grup. Sebelum undian, mereka berpeluang menghadapi Belgia, Spanyol, atau Norwegia. Hasil undian mempertemukan mereka dengan Belgia.

Perempat final Nations League baru akan digelar antara 25 dan 30 Maret 2027. Semifinal dan final akan dimainkan pada Juni.

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Semifinal dan final masing-masing dimainkan dalam satu pertandingan di satu lokasi. Sementara itu, perempat final dimainkan dalam dua laga, kandang dan tandang.

Hasil undian lengkap:

Prancis - Spanyol

Inggris - Norwegia

Jerman - Belgia

Portugal - Belanda