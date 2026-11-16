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Timnas Belanda menelan kekalahan telak dari Jerman dalam laga Nations League pada Senin malam. Tim asuhan pelatih Xavi Hernández dipermalukan 5-0 di Olympiastadion, Berlin, dan sama sekali tak berkutik, terutama setelah turun minum. Florian Wirtz menjadi bintang Jerman dengan dua gol. Belanda tetap melaju ke perempat-final Nations League sebagai runner-up Grup 2 Liga A, di belakang Jerman. Ini merupakan kekalahan terbesar Belanda dalam 67 tahun: pada 1959, mereka kalah 7-0 dari Jerman.

Belanda menghadapi rivalnya dari timur dengan susunan pemain yang hampir sama seperti saat melawan Yunani. Hanya Frenkie de Jong, yang mengalami cedera ringan, yang absen sehingga Quinten Timber mendapat tempat di starting XI. Sebelum pertandingan, Xavi telah memperingatkan timnya tentang kualitas Jerman, yang di bawah arahan Jürgen Klopp harus mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai perempat-final Nations League.

Sejak awal laga, terlihat jelas bahwa Belanda menghadapi pertandingan yang sama sekali berbeda dari laga beberapa hari sebelumnya di Amsterdam. Jerman menekan upaya Belanda membangun serangan sejak dari belakang dengan mengerahkan banyak pemain, sehingga kiper Bart Verbruggen kerap terpaksa melepaskan umpan panjang. Belanda berusaha mengandalkan kecepatan Cody Gakpo, Donyell Malen, dan Crysencio Summerville untuk mengancam lewat serangan balik, tetapi nyaris tak mampu benar-benar menguji pertahanan Jerman.

Meski demikian, Belanda mendapat peluang emas untuk membuka skor pada pertengahan babak pertama. Summerville mengirim Gakpo berlari ke depan. Sang penyerang kemudian melewati pemain yang menjaganya dan mencoba mengirim bola kepada Malen di tiang jauh. Namun, umpan silangnya terlalu kencang dan Malen salah mengatur waktu lompatan, sehingga sundulannya melenceng dari gawang Jerman.

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Di sisi lain, Derry Scherhant tampil menonjol. Penyerang SC Freiburg itu membentur tiang lewat tembakan apik pada menit ke-32, tetapi akhirnya mencetak gol sembilan menit kemudian. Scherhant dengan mudah mengecoh Denzel Dumfries sebelum melepaskan tembakan indah ke pojok atas gawang. Verbruggen tak berdaya, dan Jerman memasuki jeda dengan keunggulan 1-0.

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Selepas jeda, Belanda sempat terlihat masih bisa bangkit. Dumfries muncul di tiang jauh pada menit ke-48, tetapi sundulannya menyambut umpan silang melambung di atas gawang Marc-André ter Stegen. Gakpo juga mendapat peluang menembak, tetapi kiper Jerman itu mampu menggagalkan upayanya. Setelah itu, timnya mengambil alih kendali pertandingan sepenuhnya.

Pada menit ke-60, keadaan memburuk bagi Belanda. Dumfries kehilangan bola di posisi berbahaya, lalu Wirtz tanpa ampun menghukumnya lewat tembakan jarak jauh keras yang masuk setelah membentur sisi dalam tiang gawang. Hanya lima menit kemudian, ketertinggalan Belanda bertambah ketika Nico Schlotterbeck menyundul bola dari situasi bola mati, meski beberapa bek Belanda berada di sekitarnya.

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Jerman belum berhenti mencetak gol. Pada menit ke-71, Wirtz memanfaatkan ruang-ruang terbuka di pertahanan Belanda dan melepaskan tembakan dari jarak dekat yang masuk setelah membentur mistar: 4-0. Pelatih Xavi mencoba membalikkan keadaan dengan memasukkan sejumlah pemain, termasuk Justin Kluivert, Mexx Meerdink, dan Ian Maatsen. Namun, Belanda tak pernah terlihat mampu mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan.

Enam menit setelah gol keempat Jerman, penghinaan itu menjadi lengkap. Brajan Gruda menceploskan bola dari jarak dekat ke gawang kosong setelah upaya Jerman sebelumnya membentur tiang. Skor 5-0 membuat Verbruggen tampak frustrasi. Ia mengumpulkan rekan-rekan setimnya dan secara jelas menunjukkan ketidakpuasannya terhadap permainan bertahan mereka.

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Bagi Xavi, kekalahan telak ini menjadi pengingat pahit akan kenyataan, terlebih Belanda baru saja mengalahkan Yunani 7-0 beberapa hari sebelumnya. Belanda kembali gagal mengalahkan tim papan atas, sementara masalah di lini pertahanan mereka tersingkap dengan cara yang paling menyakitkan. Tempat di perempat-final Nations League tetap aman meski mereka dihajar Jerman, tetapi sang pelatih punya banyak hal untuk dipikirkan menjelang fase gugur.