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Timnas Belanda menelan kekalahan telak dari Jerman di Nations League pada Senin malam. Tim asuhan pelatih Xavi Hernández dipermalukan 5-0 di Olympiastadion, Berlin, dan nyaris tidak mampu memberikan perlawanan setelah jeda. Florian Wirtz menjadi pemain paling menonjol bagi Jerman dengan dua gol. Meski demikian, Belanda tetap melaju ke perempat final sebagai peringkat kedua Grup 2 Liga A Nations League, di belakang Jerman. Ini merupakan kekalahan terbesar Belanda dari Jerman sejak 1957, ketika mereka kalah 7-0.

Belanda memulai laga gengsi melawan tetangga di sebelah timurnya dengan susunan pemain yang hampir sama seperti saat menghadapi Yunani. Hanya Frenkie de Jong yang absen karena cedera ringan, sehingga Quinten Timber mendapat tempat di susunan pemain inti. Sebelum pertandingan, Xavi telah memperingatkan soal kualitas Jerman, yang di bawah arahan Jürgen Klopp harus mengerahkan segala upaya untuk mencapai perempat final Nations League.

Sejak awal laga, terlihat jelas bahwa Belanda menghadapi pertandingan yang sama sekali berbeda dari laga beberapa hari sebelumnya di Amsterdam. Jerman menekan proses membangun serangan Belanda sejak dini dengan banyak pemain, sehingga kiper Bart Verbruggen kerap terpaksa mengirim bola panjang. Belanda mencoba memanfaatkan kecepatan Cody Gakpo, Donyell Malen, dan Crysencio Summerville untuk mengancam lewat serangan balik, tetapi nyaris tidak mampu benar-benar menguji pertahanan Jerman.

Meski begitu, Belanda mendapat peluang bagus untuk membuka keunggulan pada pertengahan babak pertama. Summerville mengirim Gakpo berlari ke depan, lalu penyerang itu melewati pemain yang menjaganya dan mencoba mengirim bola kepada Malen di tiang jauh. Namun, umpan silangnya terlalu keras dan Malen salah mengatur waktu lompatan, sehingga sundulannya melenceng dari gawang Jerman.

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Di sisi lain, Derry Scherhant tampil menonjol. Penyerang SC Freiburg itu menghantam tiang lewat tembakan apik pada menit ke-32, tetapi akhirnya mencetak gol sembilan menit kemudian. Scherhant dengan mudah mengecoh Denzel Dumfries, lalu melepaskan tembakan indah ke sudut atas gawang. Verbruggen tidak berdaya, dan Jerman memasuki jeda dengan keunggulan 1-0.

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Selepas jeda, Belanda sempat terlihat masih bisa kembali ke pertandingan. Dumfries muncul di tiang jauh pada menit ke-48, tetapi menyundul umpan silang melambung di atas gawang Marc-André ter Stegen. Gakpo juga mendapat kesempatan menembak, tetapi kiper Jerman itu mampu menggagalkan upayanya. Setelah itu, Jerman mengambil alih kendali pertandingan sepenuhnya.

Pada menit ke-60, keadaan memburuk bagi Belanda. Dumfries kehilangan bola di posisi berbahaya, lalu Wirtz menghukum kesalahan itu tanpa ampun lewat tembakan keras dari jarak jauh yang masuk setelah membentur sisi dalam tiang. Hanya lima menit kemudian, ketertinggalan Belanda bertambah ketika Nico Schlotterbeck menyundul bola masuk dari situasi bola mati, meski ada beberapa pemain bertahan Belanda di dekatnya.

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Rentetan gol Jerman belum berhenti. Pada menit ke-71, Wirtz memanfaatkan ruang yang begitu luas di pertahanan Belanda dan menembak dari jarak dekat. Bola masuk setelah membentur mistar: 4-0. Pelatih Xavi mencoba mengubah keadaan dengan memasukkan antara lain Justin Kluivert, Mexx Meerdink, dan Ian Maatsen, tetapi Belanda tidak pernah lagi terlihat mampu mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan.

Enam menit setelah gol keempat Jerman, kekalahan memalukan itu semakin lengkap. Brajan Gruda menyodok bola dari jarak dekat ke gawang kosong setelah upaya Jerman sebelumnya membentur tiang. Skor 5-0 membuat Verbruggen tampak frustrasi. Ia mengumpulkan rekan-rekan setimnya dan dengan jelas menunjukkan ketidakpuasannya terhadap permainan bertahan mereka.

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Bagi Xavi, kekalahan telak ini menjadi tamparan yang sangat menyakitkan, terutama karena Belanda baru beberapa hari sebelumnya mengalahkan Yunani 7-0. Belanda kembali gagal mengalahkan tim kuat, sementara masalah pertahanan mereka tersingkap dengan cara yang paling menyakitkan. Posisi Belanda di perempat final Nations League tetap aman meski dihajar telak, tetapi sang pelatih punya banyak hal untuk dipikirkan menjelang fase gugur.