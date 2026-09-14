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Timnas Belanda berpotensi menghadapi pemain Eredivisie yang kembali dan telah mencatatkan 111 caps di Nations League

Eredivisie
UEFA Nations League B
Netherlands
Serbia
D. Tadic

Dusan Tadic terbuka untuk kembali ke tim nasional Serbia, demikian dilaporkan berbagai media Serbia.

Penyerang berusia 37 tahun itu memutuskan setelah Euro 2024 untuk tidak lagi tersedia bagi tim nasional negaranya.

Ia mengakhiri karier internasionalnya setelah 111 kali mengenakan seragam tim nasional.

Namun, keputusan itu tampaknya belum benar-benar final, karena terlihat bahwa Tadic tetap ingin kembali membela tim asuhan pelatih Veljko Paunovic.

Menurut media Serbia, Ranko Stojic, kepala departemen olahraga federasi Serbia, dalam beberapa hari terakhir telah mengadakan pembicaraan dengan Tadic.

Pembicaraan itu membuat penyerang NEC tersebut ingin menjalani comeback bersama Orlovi.

Kabarnya, Tadic diperkirakan akan dipanggil untuk pertandingan-pertandingan UEFA Nations League melawan Yunani (24 September), Belanda (27 September dan 4 Oktober), serta Jerman (1 Oktober).

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