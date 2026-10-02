Timnas Arab Saudi Ancam Al-Ahli Tanpa Pemainnya di Klasiko Al-Nassr

Klub Al Ahli terancam kehilangan jasa pemainnya dalam laga El Clasico yang dinanti-nanti melawan rival tradisional, Al Nassr, dan itu disebabkan oleh timnas Arab Saudi.

Al Ahli akan menjamu rivalnya, Al Nassr, pada 15 Oktober mendatang, di Stadion Al Inma di Jeddah, dalam pekan kesembilan kompetisi Liga Roshn.

Menurut surat kabar "Al Riyadiyah" Arab Saudi, Al Ahli mungkin terpaksa menjalani laga tanpa bek kirinya, Zakaria Housawi, setelah ia mengalami cedera bersama timnas Arab Saudi.

Housawi keluar lapangan dalam kondisi cedera, saat kemenangan Arab Saudi atas Irak dengan skor 2-0, pada Selasa lalu, di Stadion Al Inma di Jeddah, dalam pekan ketiga fase grup turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa bek kiri itu mengalami cedera robekan ringan yang lebih mendekati memar pada ligamen cruciatum posterior, sehingga ia membutuhkan waktu dua pekan untuk pulih dari cedera tersebut.

Tim medis Al Ahli akan menjalankan program rehabilitasi untuk Housawi begitu ia kembali ke skuad, dengan rencana menjalani pemeriksaan baru setelah 10 hari, guna mengetahui kondisinya untuk tampil dalam laga melawan Al Nassr.

Laga melawan Al Nassr dianggap krusial bagi Al Ahli, karena mereka berupaya meraih kemenangan demi kembali bersaing memperebutkan gelar Liga Roshn Arab Saudi pada musim ini, setelah sejumlah hasil negatif.

Al Ahli menempati peringkat keenam dalam klasemen Liga Arab Saudi dengan 12 poin, yang diraih dari 4 kemenangan dan 3 kekalahan, berselisih 4 poin di belakang Al Nassr yang berada di peringkat ketiga.