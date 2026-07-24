Federasi Sepak Bola Prancis mendahului berlakunya undang-undang tata kelola olahraga profesional dengan menandatangani kontrak melatih tim nasional utama bersama legenda Les Bleus, Zinedine Zidane.

Undang-undang yang mengubah Liga Sepak Bola Prancis (LFP) menjadi "perusahaan klub" ini memuat sejumlah pasal, di antaranya penetapan gaji para pejabat dan pegawai di federasi-federasi olahraga.

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Pada 8 Juli lalu, komisi gabungan antara Senat dan Majelis Nasional memutuskan menetapkan batas atas gaji sebesar 450 ribu euro secara total per tahun, sejalan dengan batas maksimum yang diterapkan pada "ketua dewan direksi lembaga publik yang bersifat industri dan komersial".

Majelis Nasional dan Senat mengesahkan teks tersebut secara resmi pada 20 dan 21 Juli.

Meski undang-undang ini membuka kemungkinan untuk melampaui batas atas tersebut melalui pengecualian yang diberikan oleh Kementerian Olahraga, Federasi Prancis tidak akan membutuhkan hal itu, karena kontrak Zinedine Zidane telah ditandatangani sebelum pengesahan final undang-undang tersebut.

Dengan demikian, federasi tidak perlu mengajukan permohonan pengecualian kepada kementerian untuk melampaui batas yang diperbolehkan, sekalipun gaji Zidane melampauinya dengan selisih yang sangat besar. Hal ini juga memungkinkan menjaga kerahasiaan gaji yang akan diterima oleh mantan pemain Juventus dan Real Madrid tersebut.

Menteri Olahraga Prancis, Marina Ferrari, mengatakan: "Federasi memiliki sumber daya finansial sendiri yang besar, dan tidak bergantung pada Kementerian Olahraga."

Dalam berkas ini, Federasi Prancis sebenarnya dapat meminta pendapat kementerian yang membawahinya, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukannya, terlebih karena Marina Ferrari telah menegaskan, dalam lebih dari satu kesempatan, bahwa dirinya tidak ingin ikut campur dalam persoalan ini.

Federasi Prancis dijadwalkan mengumumkan secara resmi penunjukan Zinedine Zidane pada hari Selasa, 28 Juli, dalam sebuah konferensi pers di markas federasi, dengan komite eksekutif akan menggelar pertemuan pada pagi hari yang sama untuk menegaskan pilihan Presiden Philippe Diallo, menurut surat kabar "L'Équipe" Prancis.