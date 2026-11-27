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Tim-tim Arab akan menghadapi laga-laga berat di babak 32 besar Piala Dunia U-17, fase gugur yang tidak memberi kesempatan kedua.

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Sorotan tertuju pada timnas Arab Saudi, yang akan berhadapan dengan Belgia setelah menorehkan hasil mengesankan di fase grup, terutama kemenangan atas Prancis, sebelum memastikan tempat di babak gugur dengan mengalahkan Haiti.

Arab Saudi akan kembali menjalani ujian melawan tim Eropa saat menghadapi Belgia, dalam laga yang menjadi kesempatan mereka untuk melanjutkan perjalanan di turnamen ini.

Sementara itu, Maroko akan bertemu Cile dalam laga yang menjadi upaya tim muda Maroko untuk menjaga kiprah Arab di turnamen dan melaju ke babak berikutnya. Adapun Mesir akan menjalani laga berat melawan Kolombia setelah lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup A berkat kemenangan 4-1 atas Panama.

Aljazair akan menghadapi Venezuela dengan target merebut tiket ke babak 16 besar.

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Daftar pertandingan babak 32 besar juga mencakup sejumlah laga menarik lainnya, di antaranya Italia melawan Tajikistan, Kroasia melawan Uruguay, Brasil melawan Mozambik, Meksiko melawan Argentina, Spanyol melawan Uzbekistan, serta Australia melawan Senegal.

Selain itu, Republik Irlandia akan bertemu Pantai Gading, Mali menghadapi Republik Dominika, Korea Selatan bersua Jepang, Serbia melawan China, Yunani menghadapi Ekuador, dan Prancis melawan Uganda.

Piala Dunia U-17 digelar di Qatar pada 19 November hingga 13 Desember 2026 dengan diikuti 48 tim. Para pemenang laga babak 32 besar akan melaju ke babak 16 besar, seiring persaingan memperebutkan gelar juara dunia yang kian ketat.