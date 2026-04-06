Tim Terbaik Pekan Ini dari Voetbalzone: Ismael Saibari, sang raja dari juara PSV

Putaran ke-29 VriendenLoterij Eredivisie telah usai. PSV berhasil menjadi juara nasional Belanda untuk ke-27 kalinya. Sementara Eindhoven merayakan dengan meriah, suasana di Amsterdam dan Rotterdam tetap cukup sepi selama Paskah. Inilah para pemain terbaik akhir pekan ini!

Bart van Rooij kembali terpilih sebagai bek kanan Tim Terbaik Pekan IniVZ untuk kesekian kalinya musim ini. Bek sayap ini menjadi penentu kemenangan pada Sabtu malam di Johan Cruijff ArenA, tempat FC Twente mengalahkan Ajax (1-2). Rekan setimnya, Ramiz Zerrouki, juga tampil gemilang di kota kelahirannya.

Ismael Saibari sedang menjalani bulan-bulan terakhirnya di PSV. Gelandang berusia 25 tahun ini, dalam performa saat ini, tak lagi bisa ditahan oleh juara liga yang dominan. Pemain internasional Maroko ini telah mencetak 14 gol dan 8 assist dalam 25 pertandingan liga, dan dapat meningkatkan nilai pasarnya selama Piala Dunia.

Siapa lagi yang berpotensi menarik perhatian menjelang Piala Dunia adalah penyerang AZ, Mexx Meerdink. Jika Memphis Depay absen karena kurang fit, ia tampaknya menjadi pengganti yang sangat cocok. Dalam laga melawan Fortuna Sittard (kemenangan 2-0), Meerdink mencetak gol pembuka.

Tim Terbaik Pekan Ini versi VZ: Gonzalo Crettaz (NEC Nijmegen); Bart van Rooij (FC Twente), Nick Verschuren (FC Volendam), Dies Janse (FC Groningen), Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles); Jakob Breum (Go Ahead Eagles), Darko Nejasmic (NEC Nijmegen), Ramiz Zerrouki (FC Twente), Ismael Saibari (PSV); Mexx Meerdink (AZ Alkmaar), Maxence Rivera (sc Heerenveen).