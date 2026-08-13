Ajax sama sekali tidak meyakinkan saat bertandang ke markas Shelbourne FC pada Kamis malam: 2-2. Tim Krul, analis di Ziggo Sport, cukup kritis setelah laga, terutama terhadap Marcos Leonardo.

Hasil imbang 2-2 itu tidak membawa dampak besar bagi Ajax. Pada leg pertama di putaran kualifikasi ketiga Conference League, tim Amsterdam itu sudah menang 3-1 pekan lalu, sehingga mereka tetap ‘lolos’ ke play-off.

Namun, permainan Ajax pada Kamis malam tidak bagus, demikian penilaian Krul. “Saat ini mereka masih belum menjadi mesin yang berjalan mulus. Dan itu juga wajar, tetapi Anda tetap mengharapkan sedikit lebih banyak kualitas di babak kedua. Menuntaskan laga dengan cara yang profesional. Namun itu tidak terjadi. Saya pikir rasa kecewa lebih mendominasi malam ini.”

Krul merasa tahu apa yang bisa menjadi penyebabnya di Ajax. “Mungkin ini sedikit soal kepercayaan diri. Tahun lalu mereka punya tiga pelatih yang berbeda. Klub ini hanya butuh sedikit ketenangan. Ada beberapa pembelian bagus, tetapi mereka juga masih harus bugar.”

Salah satu rekrutan itu adalah penyerang Leonardo, yang juga tidak memberikan kesan terlalu baik saat menghadapi Shelbourne. “Tentang Leonardo sudah cukup banyak dibahas,” kata Krul. “Malam ini dia juga kembali tidak menunjukkan cukup banyak hal. Menghadapi tiga jagal di lini belakang itu juga bukan pertandingan yang ideal untuknya, tetapi dari sisi itu pun Anda tetap bisa melihat bahwa Ajax masih sedang mencari bentuk.”

“Anda bisa melihat bahwa anak ini saat ini masih belum punya kepercayaan diri. Itu akan datang, tetapi dia adalah penyerang yang hidup untuk gol. Dan saat ini dia masih belum menunjukkan cukup banyak hal.”

“Malam ini saya sama sekali tidak banyak melihat darinya. Dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya dia masih masuk ke kotak penalti, hanya saja penyelesaiannya tidak bagus. Tetapi dia sangat gelisah. Dan ketika dia ditarik keluar, Anda juga bisa melihat bahwa tidak ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Tidak ada daya ledak. Itu cukup disayangkan untuk pemain seperti itu. Jika Anda datang ke klub baru, Anda tentu ingin secepat mungkin menunjukkan apa yang bisa Anda lakukan,” tutup mantan kiper itu.