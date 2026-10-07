Banyak dari itu diarahkan kepada presiden federasi Argentina, Claudio Tapia. Bos AFA itu dianggap sangat tidak disukai meski tim meraih sukses di lapangan dalam beberapa tahun terakhir. Antara lain, ada tuduhan korupsi. Selain itu, banyak fans menuduhnya kerap membiarkan Albiceleste memainkan laga-laga persahabatan melawan lawan yang secara nominal lemah dengan syarat yang menguntungkan secara finansial demi mengisi kas.

Pada Selasa malam, frustrasi terhadap Tapia meledak setelah upacara resmi di El Monumental, Buenos Aires, yang penuh sesak. "Chiqui Tapia, kamu tikus," nyanyi banyak dari 85.000 suporter, di antaranya. Ada pula hinaan yang jauh lebih parah. Selain itu, video di media sosial juga menunjukkan bahwa ada nyanyian: "Terkutuklah ibu yang melahirkanmu."

Kemarahan terhadap Tapia jelas dipicu oleh pertunjukan drone yang digelar tepat setelah kemenangan 3-0 dalam laga internasional terakhir Messi melawan Benin. Semua pemain tetap berada di lapangan untuk menyaksikan pertunjukan raksasa di atas stadion itu. Namun, pertunjukan tersebut justru diawali dengan tayangan iklan. Muncul logo dan tulisan perusahaan asuransi 'Sancor Seguros'. Messi telah bekerja sama dengan perusahaan itu sejak 2018.

Selain kemarahan terhadap Tapia, perusahaan itu juga langsung dihujani gelombang kritik di media sosial. Catatan kecil dari pertunjukan drone itu: Messi menendang bola dengan kaki kanan, padahal sejak dulu ia adalah kaki kiri yang ditakuti.

Bahwa perpisahannya dari Albiceleste setelah 208 caps bisa berubah menjadi acara yang sarat nuansa komersial, rupanya juga tidak disukai Messi sendiri. Gazzetta dello Sport menulis sebelumnya, Messi bahkan tidak terlalu antusias menerima laga perpisahan dalam bentuk seperti ini. Sebaliknya, pemain 39 tahun itu diduga melihat ide tersebut lebih sebagai kesempatan yang dengan senang hati dimanfaatkan AFA untuk sekali lagi meraup banyak uang dari namanya sebelum ia mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasional.

Getty Images

Pada akhirnya, Messi memang menyetujuinya, meski tidak terlalu antusias. Namun, jeda internasional kali ini juga memicu kontroversi di Argentina terlepas dari keraguan penyerang Inter Miami itu. Tiga laga uji coba melawan lawan yang relatif lemah dan kurang menarik telah disepakati, yakni Bolivia, Burkina Faso, dan Benin. "Tentu saya ingin bermain melawan tim yang lebih baik," kata pelatih Scaloni secara blak-blakan.

Barca telat mengucapkan selamat kepada Messi

Hal lain yang juga menarik dari malam besar Messi: mantan klubnya, PSG, tempat ia bermain dari 2021 hingga 2023, mengiriminya pesan perpisahan. Di X, juara Liga Champions dalam dua tahun terakhir itu menulis: "Akhir dari satu bab yang tak terlupakan bersama Argentina. Nikmatilah, Leo." Sementara itu, dari klub lamanya, Barcelona, awalnya tidak ada apa-apa.

Beberapa jam kemudian, Blaugrana lalu menulis di media sosial pada sebuah foto Messi saat meraih kemenangan di Olimpiade 18 tahun lalu: "Dari medali emas ini di Beijing 2008 hingga karier tak terlupakan, di mana ia menciptakan sejarah bersama La Albiceleste di setiap langkahnya. Selamat, Leo, karena telah membuat jersey Argentina semakin ikonik!"

Hubungan pencetak gol terbanyak sepanjang masa itu dengan Barca dianggap setidaknya tegang sejak perpanjangan kontraknya batal terwujud sebelum pindah ke PSG.