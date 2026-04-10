Tiga pemain andalan Feyenoord kemungkinan besar absen saat menghadapi NEC

Feyenoord kemungkinan harus bermain tanpa beberapa pemain kunci dalam laga tandang krusial melawan NEC. Luciano Valente tampaknya hampir pasti tidak akan tampil di Nijmegen, sementara ketersediaan Anel Ahmedhodzic dan Anis Hadj Moussa juga masih diragukan.

Menurut ESPN, ini terutama menjadi perlombaan melawan waktu bagi Valente. Gelandang berusia 22 tahun itu mengalami cedera pada Selasa saat sesi latihan terbuka Feyenoord.

Valente memegangi paha atasnya dan tidak dapat melanjutkan sesi tersebut. Akibatnya, partisipasinya dalam laga tandang hari Minggu menjadi sangat diragukan.

Feyenoord belum memberikan kejelasan mengenai cedera Valente, namun saat ini kecil kemungkinan ia akan bermain di De Goffert.

Ahmedhodzic dan Hadj Moussa juga diragukan untuk laga melawan NEC. Keduanya sudah absen saat melawan FC Volendam (0-0).

Robin van Persie pun harus kembali memikirkan strategi. Masalah cedera di Feyenoord terus berulang. Pada Kamis, diumumkan bahwa Casper van Eijck akan kembali ke De Kuip. Harapannya, ia dapat membantu staf medis menghentikan gelombang cedera ini.

Jumat siang, Van Persie akan hadir dalam konferensi pers Feyenoord. Kemungkinan pelatih asal Rotterdam itu akan memberikan pembaruan terbaru mengenai Valente, Ahmedhodzic, dan Hadj Moussa.