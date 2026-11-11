Marcos Leonardo dikaitkan dengan transfer pada musim dingin di Brasil. Penyerang yang direkrut Ajax dari Al-Hilal seharga 20 juta euro pada musim panas lalu itu diminati tiga klub.

Marcos Leonardo bergabung dari Al-Hilal pada musim panas lalu dengan nilai transfer 20 juta euro. Sejauh ini, ia harus puas menjadi pemain cadangan di Ajax karena Míchel selalu lebih memilih Tolu Arokodare.

Dalam 16 pertandingan yang telah dimainkannya, ia baru mencetak tiga gol. Ia juga belum mencatatkan satu pun assist bersama Ajax.

Menurut media Brasil Terra, tiga klub ingin memanfaatkan situasi Marcos Leonardo: Flamengo, São Paulo, dan Santos disebut ingin mendatangkannya pada musim dingin.

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Marcos Leonardo yang berusia 23 tahun pernah bermain untuk klub yang disebut terakhir. Ia menjalani debut profesionalnya di Santos dan mencatatkan 168 penampilan untuk klub tersebut dengan torehan 54 gol.

Klub-klub besar Brasil itu ingin meminjam Marcos Leonardo dengan opsi pembelian. Belum diketahui apakah Ajax bersedia melepas rekrutan utamanya itu, meski hanya sementara.