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AC Milan mendapat kabar baik terkait kondisi tiga pemainnya menjelang laga krusial Derby della Madonnina melawan Inter pada Sabtu. Adrien Rabiot, Mario Gila, dan Diego Moreira telah kembali berlatih penuh setelah kekalahan mengecewakan tim dari Bologna pada tengah pekan, memberikan dorongan penting bagi klub.

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Tiga pemain Milan pulih dari cedera

Milan mendapat kabar baik terkait pemulihan tiga pemain dari cedera menjelang laga derbi yang sangat dinantikan melawan Inter akhir pekan ini, menurut Gazzetta. Gila, Rabiot dan Moreira semuanya telah kembali mengikuti latihan penuh.

Ketiga pemain di lini pertahanan dan tengah itu mengikuti seluruh sesi latihan bersama anggota skuad lainnya pada Kamis. Pemulihan mereka yang datang tepat waktu menjadi dorongan yang sangat dibutuhkan tim untuk bangkit dari hasil buruk di kompetisi domestik.

Rabiot kembali lebih cepat dari perkiraan

Klub menerima kabar yang sangat positif dari staf medis pada Kamis pagi setelah para pemain menjalani serangkaian pemeriksaan menyeluruh. Perkembangan paling mengejutkan di lapangan latihan adalah kembalinya Rabiot jauh lebih cepat dari perkiraan.

Pemain tim nasional Prancis itu sebelumnya diperkirakan tidak akan bisa tampil dalam laga mendatang melawan Inter. Namun, keikutsertaannya secara penuh dalam sesi latihan terbaru menjadi kabar baik yang tidak terduga bagi tim. Saat ini, ia berpeluang besar tampil melawan Inter.

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Bangkit dari hasil buruk di San Siro

Ketiga pemain yang kini kembali itu sangat dirindukan saat Milan menjalani laga tengah pekan yang mengecewakan di Serie A. Tim menelan kekalahan telak 4-2 dari Bologna di San Siro pada Rabu malam.

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Kekalahan tersebut memperlihatkan sejumlah kelemahan fisik dan taktik yang mencolok dalam susunan pemain inti saat ini. Kembalinya Gila, Rabiot dan Moreira memberi tim pilihan pemain tambahan saat bersiap menghadapi rival sekotanya. Skuad Milan ingin segera melupakan hasil buruk melawan Bologna.

Kabar beragam jelang duel melawan Inter

Meski kembalinya tiga pemain tim utama merupakan kabar yang sangat positif, Milan masih menghadapi sejumlah persoalan besar dalam pemilihan pemain menjelang Derby della Madonnina pada Sabtu. Masih banyak pemain klub yang menjalani perawatan.

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Fikayo Tomori memerlukan pemeriksaan medis lebih lanjut hari ini setelah mengalami masalah cedera baru dalam laga sengit melawan Bologna. Kemungkinan absennya Tomori tetap menjadi kekhawatiran besar bagi lini pertahanan menjelang akhir pekan. Sementara itu, beberapa anggota skuad lainnya dipastikan absen dalam duel besar tersebut. Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek, Samuel Chukwueze dan Matteo Gabbia secara resmi dinyatakan tidak bisa tampil dalam laga penting melawan Inter.