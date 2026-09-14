Gelandang Manchester United asal Belgia, Youri Tielemans, mengakui bahwa penampilan timnya dalam laga derby yang mereka kalah dari City tergolong "ceroboh" dan tidak cukup baik.

Keputusan-keputusan wasit menjadi sorotan utama pemberitaan setelah Manchester City menang 1-0 di Stadion Old Trafford pada hari Minggu kemarin dalam pekan keempat Premier League.

Kartu merah untuk pemain Man City, Phil Foden, pada menit ke-23 memicu kontroversi luas, sementara satu-satunya gol dalam pertandingan itu, yang dicetak oleh Erling Haaland, sangat kontroversial, karena Enzo Fernandez berada dalam posisi offside yang jelas sebelum Haaland mencetak gol, tetapi gol itu tetap disahkan, dan setelahnya diakui adanya kesalahan serta seharusnya gol itu dianulir.

Manchester United sangat marah atas keputusan tersebut, tetapi Tielemans mengakui bahwa timnya tidak menampilkan permainan yang cukup baik saat memiliki keunggulan jumlah pemain dalam waktu yang lama.

Bintang asal Belgia itu berkata kepada jaringan NBC Sports: "Pertama-tama, kami memang tidak seharusnya kebobolan gol itu, tetapi jika gol itu tidak disahkan, pertandingannya akan berbeda."

Ia menambahkan: "Saya rasa kami juga tidak menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangi pertandingan. Menurut saya kami agak lengah dalam menguasai bola, dan mungkin kami tidak mengambil keputusan yang tepat pada bola-bola terakhir."

Ia melanjutkan seperti yang dikutip surat kabar Inggris "Metro": "Ini mengecewakan, semua orang merasa kecewa dan frustrasi karena kami tahu kami bisa bermain jauh lebih baik."

Ia melengkapi pernyataannya: "Kami ingin melakukan segala sesuatunya dengan baik, tetapi hari ini semuanya tidak berjalan seperti yang kami inginkan."

Ia menutup: "Kami tidak memanfaatkan ruang dengan optimal, kami membuat kesalahan dalam umpan-umpan kami, dan mungkin kami sedikit terburu-buru. Kami tidak memberikan umpan terakhir yang tepat di sepertiga akhir lapangan untuk menciptakan cukup banyak peluang mencetak gol."

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